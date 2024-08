Ameriana terá parque inclusivo para crianças e adolescentes PCD’s

O Parque Vida’s, o maior parque inclusivo da América Latina e adaptado às crianças e adolescentes PCD, será inaugurado em Americana. O espaço será no bairro Terramérica, em uma área de 5 mil metros quadrados, concedida pela prefeitura de Americana por um período de 20 anos. O projeto tem o apoio do prefeito Chico Sardelli e o vice prefeito, Odir Demarchi.

Segundo a fundadora da instituição, Silvia Sales Claro, ela e o marido, o saudoso Didi, não tiveram filhos, mas ‘adotaram’ dezenas de crianças e adolescentes com necessidades especiais. Hoje são mais de 80 crianças e adolescentes atendidos pelo projeto e, ao longo dos anos, foram mais de 300 pessoas beneficiadas com cadeiras especiais e adaptadas, andadores, próteses, cadeiras de banho, dentre outros. O trabalho existe há 35 anos.

A ideia de uma praça dedicada às crianças e adolescentes PCD era antiga, mas tomou forma em 2015, após a realização de uma paella de frutos do mar beneficente preparada pelo jornalista Wagner Sanches, no então restaurante Villa Premiun. Com o dinheiro arrecadado e o apoio de voluntários, foram adquiridos três brinquedos adaptados que foram instalados numa praça revitalizada pelo Projeto Vida, no bairro Morada do Sol, perto da atual sede da instituição.

A comunidade local interagiu e a praça ganhou vida. Mas com o tempo, algumas crianças e pais do bairro passaram a não respeitar os brinquedos adaptados, que começaram a se deteriorar, surgindo a necessidade de um local dedicado aos PCDs, mas também aberto à população.

O Parque Vida’s tomou forma com um projeto dos profissionais do escritório da Silmara e Pedro Camargo. Aos poucos foram sendo agregados inúmeros outros profissionais entre engenheiros e arquitetos dedicados a cada etapa do projeto. A previsão é que o parque seja inaugurado em 2025.