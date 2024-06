Proporcionando uma opção alternativa no dia a dia e uma opção única de compra durante o período das 22h às 07h, a primeira unidade da rede Oxxo na cidade de Americana abrirá as portas nos próximos dias.

O Novo Momento esteve na unidade nesta segunda-feira (17) e conferiu que as gondolas já estão postas e a equipe trabalha nos arremates finais para que a loja comece a receber os produtos.

O OXXO é um mercado de proximidade fundado em 1978 pela FEMSA Comércio, no México, e é uma das maiores redes varejistas do mundo. Presente em diversos países da América Latina com mais de 19 mil lojas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

No Brasil inaugurou a primeira loja em 2020 em Campinas, e hoje conta com mais de 350 lojas com a missão de oferecermos bebidas sempre geladas, comidas prontas, padaria, preço justo e serviços que importam, com praticidade e proximidade de você.

Na região, somente Campinas e Piracicaba contam com unidades da marca. Outras lojas devem ser implementadas nos municípios vizinhos e em Americana em breve.

LEIA + NOTÍCIAS