Mendigo do Pânico vai em cana por não pagar pensão

Polícia PRENDEU o humorista e bolsonarista do “Pânico Na TV” Carlinhos Mendigo, que deve R$247 MIL de pensão. Ele estava foragido desde 2022.

Humorista Carlinhos Mendigo , que deve R$ 247 mil de pensão, é preso pela polícia.

Personagem Mendigo ficou conhecido no programa ‘Pânico‘ no rádio e na televisão. Carlinhos estava foragido desde novembro de 2023, quando o mandado de prisão foi expedido.

Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos vai sortear encontro com assinante

Hot influencer gravou conteúdo com ex-BBB Nizam e anunciou uma ação em conjunto com ele

Uma das brasileiras mais buscadas no OnlyFans e também na Privacy – as plataformas adultas -, a influencer Fernanda Campos vai realizar um dos pedidos que mais recebe: vai sortear um “encontro gostoso” com um assinante neste Dia dos Namorados.

“É uma das coisas que mais pedem. Depois que ganhei o concurso de ‘vagina mais linda do Brasil’ os pedidos aumentaram ainda mais. Pensei um pouco e decidi realizar esse fetiche dos assinantes. Vai ser um só, um grande sortudo ou sortuda. Vai ser um encontro gostoso”, garante.

Ex-affair de Neymar, Fernanda explicou que o assinante sorteado terá a chance de escolher o encontro ou receber um PIX de R$ 30 mil.

“Acho que a grana é legal, mas, pela quantidade de pedidos, tenho certeza que não vão querer saber do dinheiro (risos). Todo mundo quer ver de perto o que o ‘menino Ney’ viu. Essa oportunidade não aparece todo dia”, completa rindo.

Cobiçada por famosos e jogadores, a modelo gravou recentemente com o ex-BBB Nizam, que começou a fazer conteúdo + 18 após o término do reality da TV Globo. Ele também decidiu sortear um encontro ou um prêmio em dinheiro para seus assinantes. Os dois até aparecem juntos em fotos que viralizaram nas redes sociais.

