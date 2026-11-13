A Prefeitura de Americana atendeu, nos últimos seis dias, a 98 ocorrências provocadas pelo temporal do último sábado (7). O fenômeno natural afetou diversos trechos da cidade, com queda de árvores e galhos, e prejudicou parte da rede elétrica.

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A administração municipal vem realizando um intenso trabalho de zeladoria para mitigar os danos.

Os serviços da Prefeitura se concentraram na retirada das árvores e dos galhos derrubados, limpeza dos locais, atendimento à população, suporte às famílias e monitoramento dos locais atingidos. No sábado, as chuvas apresentaram precipitação acumulada de 36,6 mm.

“A chuva foi forte e com muitos ventos e, por conta disso, a semana foi mais intensa que o normal. Muitos serviços de zeladoria foram realizados para mitigar os danos do temporal e oferecer maior conforto e qualidade de vida ao cidadão de Americana. Procuramos atender a diversos bairros e regiões da cidade durante esses últimos dias”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente, da Defesa Civil, da Guarda Municipal de Americana (GAMA) e da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) têm atuado de forma integrada.

A Prefeitura atendeu ocorrências nos seguintes bairros e regiões: Vila Belvedere, Bosque dos Ipês, Campo Limpo, Carioba, Centro, Chácara Letônia, Cidade Jardim, Jardim Colina, Vila Cordenonsi, Jardim Dona Judith, Vila Frezzarin, Jardim Girassol, Jardim América II, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim Brasília, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas, Jardim Glória, Jardim Ipiranga, Jardim Paulista, Jardim Pinheiros, Jardim Progresso, Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Machadinho, Vila Mathiensen, Morada do Sol, Nova Americana, Nova Carioba, Parque das Nações, Parque Gramado, Parque Liberdade, Parque Novo Mundo, Praia Azul, Parque Residencial Nardini, Parque Residencial Tancredi, São Domingos, São Jerônimo, São Luiz, São Manoel, São Roque, São Vito, Terramérica, Vila Dainese, Vila Jones, Vila Medon, Vila Rehder, Vista Alegre, Werner Plaas e Zanaga.

Os três locais que tiveram maior volume de ocorrências foram, respectivamente: Jardim Ipiranga e Werner Plaas (cada um com sete ocorrências), Jardim São Paulo (cinco) e Parque Residencial Nardini (quatro).

Além dos serviços de zeladoria referentes à mitigação aos danos da chuva, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou nesta semana diversos outros serviços de manutenção do espaço público, como capinação, limpeza, roçagem e trituração de galhos. As intervenções ocorrem regularmente.

Confira o balanço da semana Americana:

– Avenida Abdo Najar: capinação e limpeza;

– Avenida Antônio Pinto Duarte: manutenção dos ipês e trabalho de jardinagem;

– Avenida Bandeirantes: capinação e limpeza no velódromo municipal;

– Avenida da Saúde: capinação e limpeza;

– Avenida Dr. Antônio Lobo: manutenção no canteiro central;

– Avenida João Luiz Mazer: remoção de galho caído;

– Avenida Padre Oswaldo Vieira De Andrade: trituração de galhos;

– Avenida Roma: trituração de galhos;

– Brieds: recolha de troncos na Rua Tabajaras;

– Campo Verde: destoca no cruzamento entre a Rua Charles Fenley e a Rua Jorge F. Gustavo Berggren;

– Cariobinha: limpeza na Praça Maria Penélope Tonelli Sacoman;

– Centro: limpeza na Praça Alfredo Caetano Ribeiro, capinação e limpeza no Viaduto Ministro Ralph Biasi e recolha de galhos e troncos e manutenção de cadeiras na Praça Comendador Müller;

– Chácara Machadinho: capinação e limpeza no Teatro de Arena Elis Regina;

– Cidade Jardim: trituração de galhos na Praça Oscar Ignácio de Souza;

– Córrego Bertini: manutenção no plantio das mudas do projeto Refloresta Americana;

– Jardim América: limpeza na Praça Jaime Dantas de Abreu;

– Jardim Colina: capinação e limpeza na Praça Orlando Goffi;

– Jardim da Paz: remoção de uma árvore caída na Praça da Fraternidade;

– Jardim Girassol: trituração de galhos na Praça da Bandeira e capinação e limpeza na Praça Divino Salvador, com roçagem feita por robô no local;

– Jardim Helena: limpeza na Praça José Aranha Neto;

– Jardim Ipiranga: trituração de galhos na Rua Itapemirim;

– Jardim Lizandra: limpeza na Praça Sebastião de Paula;

– Jardim Márcia Cristina: capinação e limpeza na Praça Osvaldo Miante;

– Jardim São Paulo: trituração de galhos na Rua Salgueiro e na Rua das Poncianas;

– Mário Covas: roçagem e limpeza em área próxima ao cruzamento entre as ruas Arnaldo Zapella e Francisco Carlos Maciel e roçagem no cruzamento entre a Rua Osni Martinelli e a Rua Arnaldo Zapella;

– Nova Americana: capinação e limpeza na Rua Silvino Bonassi, e capinação e limpeza na Praça Luiz Passarini, com roçagem feita por robô no local;

– Nova Carioba: remoção de árvore caída no cruzamento entre a Rua Fioravante Codognoto e a Rua Anna Canciani Giordano;

– Parque Novo Mundo: roçagem na Praça Manoel Rodrigues Nogueira;

– Parque Residencial Jaguari: limpeza na Praça Sebastião Morelli “Martelo”;

– Parque Universitário: trituração de galhos na Rua Professor Argante Dimenco e no cruzamento entre a Rua Avaré e a Rua Santos;

– Praia Azul: capinação, limpeza e roçagem na Orla da Praia Azul e roçagem na Rua Pará;

– Residencial Tancredi: remoção de árvore caída no Bosque dos Ipês;

– São Domingos: capinação e limpeza na Praça Rotary e na Rua das Esmeraldas;

– São Luiz: trituração de galhos na Rua Francisco Campos Filho;

– São Manoel: remoção de árvore caída na Rua São João, limpeza na Praça Antônio Franciscangelis Junior e na Praça Natale Pinese;

– São Pedro: trituração de galhos na Praça Evangelista de Nardo;

– Vila Belvedere: trituração de galhos na Rua Santa Carolina;

– Vila Cordenonsi: recolha de galhos e troncos em área do DAE, na Rua dos Estudantes;

– Vila Frezzarin: recolha de troncos na Praça de Esportes Fabio Evaristo Deltreggia, na Rua Colômbia, limpeza na Praça das Nações e na Praça Domingos de Luca e capinação e limpeza na Praça Caetano Cechino;

– Vila Jones: limpeza na Praça Antônio Faé e trituração de galhos na Rua Trinta de Julho;

– Vila Mathiensen: capinação e limpeza na Garagem Municipal, na Rua das Seriemas;

– Vila Pavan: manutenção na Rua Florindo Cibin, esquina com a Rua Presidente Vargas; e

– Werner Plaas: trituração de galhos na Rua Natal.

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