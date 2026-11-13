Jorge & Mateus e Festa do Peão: parceria de sucesso volta em 2027

Jorge & Mateus e Festa do Peão de Americana: uma parceria de sucesso que volta a fazer história em 2027

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Existem encontros que ultrapassam o palco e se transformam em tradição. Com uma trajetória marcada pela identificação com o público, grandes apresentações e noites de ingressos esgotados, Jorge & Mateus estão de volta a um dos eventos mais emblemáticos do calendário sertanejo brasileiro. Para celebrar essa conexão, o Clube dos Cavaleiros de Americana anuncia uma ação inédita: a abertura antecipada da venda de ingressos para a 41ª edição da Festa, em 2027, com a confirmação dos artistas no segundo sábado da programação, em 12 de junho, Dia dos Namorados.

Mais do que uma atração confirmada, o retorno de Jorge & Mateus representa a continuidade de uma história. De um lado, uma dupla que ajudou a marcar gerações e consolidou seu espaço entre os grandes nomes da música brasileira. De outro, uma Festa que construiu sua reputação com grandes espetáculos, campeonatos esportivos exclusivos e com a elite das modalidades, estrutura de excelência e uma relação próxima com o público. Quando esses dois nomes se encontram, a expectativa vai além do show.

A escolha do Dia dos Namorados acrescenta um significado especial. Em 12 de junho, casais, amigos e admiradores da dupla terão a oportunidade de celebrar a ocasião ao som de sucessos atemporais, em uma noite que reúne música, emoção e a atmosfera característica de Americana. A coincidência entre a data comemorativa e o segundo sábado reforça o apelo de uma programação que já ocupa lugar de destaque entre os momentos mais aguardados da Festa.

A venda inédita acontecerá dia 13 de novembro e inaugura uma nova oportunidade para quem deseja se antecipar e garantir presença. Os ingressos serão disponibilizados a preços promocionais nos setores Arena (pista), Camarote Americana, Camarote Super Premium Farraial e Camarote VIP Farraial em www.guicheweb.com.br. As opções contemplam diferentes perfis de público e formas de vivenciar o evento, da energia da arena às experiências exclusivas dos camarotes. O parcelamento poderá ser realizado em até 12 vezes.

Realizada pelo Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), a Festa do Peão de Americana é reconhecida pela dimensão de sua estrutura, pela qualidade de sua produção e pela capacidade de reunir grandes artistas e milhares de pessoas em uma experiência extraordinária. O palco, a estrutura técnica, a cenografia e a operação do evento são parte de uma entrega que combina entretenimento, tradição e excelência, consolidando Americana como uma referência entre as grandes festas do país.

Para a 41ª edição, a proposta é elevar ainda mais, mantendo a grandiosidade que faz parte da identidade do evento e fortalecendo os elementos que conquistaram seu público ao longo de décadas. A confirmação de Jorge & Mateus e a abertura antecipada da pré-venda dão o tom dessa preparação: uma edição que começa a ser construída com um encontro de peso e com a expectativa de mais uma noite histórica.

Em 2027, Jorge & Mateus e Americana voltam a se encontrar para reafirmar uma parceria que já faz parte da história. No segundo sábado, em pleno Dia dos Namorados, a expectativa é reunir novamente uma multidão em torno de uma dupla que tem uma conexão especial com o evento e de uma Festa que faz da experiência do público sua marca registrada.

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