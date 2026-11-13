DAE de Santa Bárbara recebe visita do Consórcio PCJ

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A diretora-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, Patrícia Regina Marques De Martino, recebeu na manhã desta quinta-feira (12) o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), Francisco Carlos Castro Lahóz.

Na ocasião, Lahóz esteve acompanhado do gerente de comunicação da entidade, Murilo Ferreira de Sant’Anna, e do assessor técnico, Flávio Forti Stenico.

A visita institucional ao DAE barbarense teve como propósito principal alinhar os trabalhos em conjunto e estreitar o diálogo entre a autarquia municipal e o consórcio. Durante a reunião, as lideranças também compartilharam informações relevantes e discutiram iniciativas voltadas a melhorias contínuas no sistema de abastecimento de água.

“É uma grande satisfação estreitar esse diálogo em um momento tão importante, em que o Consórcio PCJ é presidido pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan. Essa proximidade institucional facilita a troca de experiências e potencializa projetos conjuntos voltados à segurança hídrica e à qualidade dos serviços prestados aos barbarenses”, afirmou Patrícia.

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