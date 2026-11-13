Just Dance será sábado no Teatro Municipal de Americana

Espetáculo Just Dance será apresentado neste sábado no Teatro Municipal de Americana

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O espetáculo de dança “Just Dance – Entre no Jogo” será apresentado neste sábado (14), às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol) pela RCA Dance Academy. Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 100 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com. A classificação é livre para todos os públicos.

A apresentação dos alunos da academia reúne dança e teatro, em uma história inspirada no universo do jogo Just Dance. A franquia de jogos de ritmo e dança desenvolvida e publicada pela Ubisoft avalia a precisão dos movimentos dos jogadores em tempo real e inclui opções de diversão em grupo.

“A programação do Teatro promete agradar as famílias americanenses, neste espetáculo que apresenta os talentos de nossa cidade nas áreas da dança e do teatro”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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