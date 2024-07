Americana prorroga campanha de vacinação contra a gripe por tempo indeterminado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe por tempo indeterminado. A imunização permanecerá disponível enquanto durar o estoque de imunizantes, que atualmente é de 41,3 mil doses.

A medida segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir complicações relacionadas à doença.

A vacina é destinada a todas as pessoas com idade superior a seis meses que ainda não tenham sido imunizadas este ano. Desde março, foram registradas 46.389 doses aplicadas no município.

Para se imunizar, basta procurar qualquer Unidade Básica de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção das unidades da Praia Azul e São Vito, cujo horário é das 8h às 20h.

A campanha é nominal, a exemplo da vacinação contra a Covid-19. Dessa forma, é obrigatória a apresentação de documento pessoal, CPF ou Cartão SUS. Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis legais precisam obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

Dengue

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a disponibilidade da vacina contra a dengue, destinada a crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, em todas as UBSs. A aplicação é feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção das unidades da Praia Azul e São Vito, cujo atendimento ocorre das 8h às 20h.

Entre os dias 11 de abril (início da campanha) e 24 de julho, o município efetuou 2.700 aplicações da vacina, o que corresponde a 20,5% de cobertura do público-alvo, que é de 13.142 indivíduos da faixa etária contemplada.

Para receber a vacina, os menores, acompanhados dos pais ou responsáveis, devem comparecer em uma unidade portando comprovante de residência em Americana, documento com foto, Cartão SUS e caderneta de vacinação.

O esquema completo é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacina oferece proteção contra os quatro sorotipos da dengue. A recomendação para quem contraiu a doença recentemente ou está com dengue é aguardar seis meses para receber a primeira dose.

