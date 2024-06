Americana tem nova edição do Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google

Americana lança, nesta quinta-feira (20), mais uma edição do Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google para estudantes da rede municipal de educação. O programa os prepara para atuarem como protagonistas na adoção de tecnologias no ambiente escolar, sendo reconhecidos como “alunos tutores”. Desta vez, 103 estudantes da rede serão contemplados.

A atividade ocorre às 19h no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, na Cidade Jardim. A realização é resultado da parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a Colaborativa, empresa parceira do Google for Education.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, exaltou o programa. “O Google For Education e o Programa Aluno Tutor são realidade em Americana. Estamos indo para a terceira edição desta iniciativa que realmente prepara nossos estudantes para o futuro. E o futuro é agora”, disse.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Para o vice-prefeito Odir Demarchi, o programa apresenta ferramentas úteis para além da vida escolar. “Quem se torna um Aluno Tutor se apropria de um conhecimento relevante para toda a vida. Parabéns aos envolvidos por darem continuidade a esta iniciativa bem-sucedida em nossa cidade”, falou.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, lembrou que, além dos estudantes, professores, gestores e funcionários são contemplados com formação continuada em ferramentas digitais que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem e na gestão escolar. “A transformação digital adotada em 2021 pela gestão Chico e Odir tem trazido resultados excelentes para a Educação, especialmente para nossos estudantes. Com o uso da tecnologia em prol da Educação, Americana está cada dia mais inteligente e humana”, declarou.

Nesta edição, participarão 103 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, de cinco escolas da rede: CAIC Prof. Sylvino Chinelatto e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Paulo Freire, Prof. Milton Santos, Florestan Fernandes e Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho. Nas edições anteriores do programa no município, outros 200 estudantes foram capacitados, sendo 100 deles em 2022 e mais 100 em 2023.

LEIA + NOTÍCIAS