Americana terá 1ª Feira de Oportunidades e Qualificação

A Prefeitura de Americana promove a 1ª Feira de Oportunidades e Qualificação no dia 19 de junho (quarta-feira), das 8h30 às 15h, na quadra de esportes da Casa de Dom Bosco, na Vila Mathiensen. O evento faz parte do programa Futuro Certo, realizado no município pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico, e diversos parceiros.

A feira terá as participações do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Mathiensen, SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana), Casa de Dom Bosco, PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), diversas empresas, que vão oferecer oportunidades de trabalho, e de escolas de qualificação, com a oferta de cursos gratuitos e bolsas de estudo.

As seguintes empresas já confirmaram participação: Grupo GPS (terceirizada da empresa Suzano), Supermercados Pague Menos, Supermercados São Judas, G Force (terceirizada do Supermercado São Vicente) e Danny Cosméticos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, chama a atenção para as oportunidades de empregabilidade e a inclusão produtiva. “Estamos trabalhando muito para levar capacitação para toda nossa população, para facilitar o acesso às vagas de emprego que temos tido em grande quantidade no PAT. A feira leva até uma das principais regiões de nossa cidade oportunidades reais de empregabilidade e inclusão produtiva, e estamos muito entusiasmados com essa grande oportunidade”, diz Rafael.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destaca o objetivo da Feira de Oportunidades e Qualificação para a cidade. “A realização da feira é uma união de esforços de diversos parceiros para que possamos oferecer, num só local, o atendimento aos munícipes, que terão à disposição a oportunidade de emprego e serviços de qualificação profissional. Esperamos, com esta ação, facilitar e agilizar o acesso ao mercado de trabalho e a contratação de mão de obra para as empresas”, explica Juliani.

Entre as instituições participantes estão o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), que vão apresentar programas de qualificação profissional para a população. Também estará disponível o serviço do Cadastro Único, para esclarecer dúvidas e orientar a população sobre os programas sociais.