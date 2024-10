Ana Perugini questiona Sabesp sobre água amarela e com mau cheiro

A deputada estadual Ana Perugini protocolou um requerimento na Assembleia Legislativa no qual pede explicações à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) sobre o fornecimento de água de cor amarelada e com mau cheiro em Hortolândia.

O caso foi registrado por moradores de vários bairros, como Jardim Amanda, Vila Real, Jardim do Lago, Campos Verdes e Remanso Campineiro – este último na região central da cidade.

Na segunda (9) e terça-feira (10), moradores registraram, em vídeos publicados nas redes sociais, água amarelada saindo das torneiras.

Segundo os relatos, além da cor escura, a água também apresentava um odor ruim. Em nota, a Sabesp justificou que “problemas pontuais causaram os episódios relatados”, mas que a água era própria para uso domiciliar e não oferecia riscos à saúde.

A justificativa pouco detalhada da Sabesp indignou a deputada, que pediu explicações ao governo estadual. “A Sabesp diz que foi um problema pontual, sem explicar a dimensão, o que é esse problema e o que ocasionou a distribuição de uma água nessas condições para a população de Hortolândia”, afirma a deputada.

O pedido de informações foi destinado à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, para encaminhamento à pasta responsável pela SP Águas, agência a quem compete a fiscalização do abastecimento no estado. A agência substituiu o antigo DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) após manobra da gestão Tarcísio de Freitas.

Recentemente, a Sabesp teve sua privatização aprovada pelo parlamento estadual, o que a tornou uma empresa com capital privado. Quinze por cento das ações são de responsabilidade da empresa Equatorial, enquanto outros 17% são alienados ao mercado na Bolsa de Valores.

Fala Ana Perugini

“O abastecimento de água nas condições registradas afeta a todos, mas principalmente os mais pobres e que não têm condição de comprar água mineral para consumo em suas casas. É de fundamental importância que a Sabesp, uma empresa cuja privatização prometeu mundos e fundos, explique porque fornece água nessas condições para a população”, complementa a deputada.

