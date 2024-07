A confirmação do apoio do ex-prefeito de Santa Bárbara Denis Andia (MDB) ao projeto de reeleição de Rafael Piovezan (PL) tende a trazer folga para o processo eleitoral deste ano.

O meio político barbarense ferveu em junho com uma postagem de Andia que foi interpretada como indicação de sua saída do Ministério das Cidades para enfrentar Piovezan, mas o caso não passou de erro de interpretação de uma postagem de DA no instagram.

Fala forte de Andia e o 2 contra 1

A convenção do último sábado teve discurso forte do ex-prefeito e o peso deve ser calculado com base em votos. Em 2016 e 2022, DA bateu o recorde de votos nominais da história de Santa Bárbara- com mais de 52 mil barbarenses acreditando ou confirmando o projeto.

A eleição de 2020 foi acirrada com diferença em cerca de 800 votos em favor de Piovezan. E este ano o adversário será o mesmo derrotado em 2020- Dr José.

Em 2020, como agora, os nomes de 3a via podem tirar votos decisivos. Na cidade, o PT deve ter como candidato Vanderlei Larguesa e o vereador Eliel Miranda (PSD) vem pra tentar consolidar o nome como player importante da política local e regional.

