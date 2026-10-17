Animais do Zoo Americana participam de atividades de enriquecimento ambiental

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana promoveu atividades de enriquecimento ambiental para 35 espécies de animais nas duas últimas semanas. As ações foram desenvolvidas pela equipe do zoológico, têm como objetivo contribuir para o bem-estar dos animais e fazem parte da rotina de cuidados.

Com a prática, os animais são estimulados a desenvolverem seus sentidos e comportamentos naturais. Há cinco tipos de enriquecimento ambiental: alimentar, sensorial, ambiental, social e cognitivo.

“A equipe técnica é criativa na elaboração das atividades para os animais. A programação incluiu, por exemplo, abóbora recheada com carne para a harpia, melão com feno para veado e aoudads, ovos cozidos em caixa de ovo para os micos, dentre outros”, comentou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Nas duas últimas semanas, participaram das atividades de enriquecimento ambiental as seguintes espécies: harpia, sagui-de-tufo-branco, sagui-de-tufo-preto, sauim-de-coleira, mico-leão- dourado, mico-leão-de-cara-dourada, tucano-toco, tucano-de-bico-verde, veado, aoudad, jabutitinga, jabutipiranga, ariranha, anta, hipopótamo, papagaio-chauá, papagaio-peito-roxo, papagaio-cara-roxa, papagaio-moleiro, ararajuba, príncipe-negro, maitaca-bronzeada, ararinha-maracanã, ararinha-nobre, periquito-de-encontro-amarelo, periquito-rico, tiriba-de-testa-vermelha, marianinha-de-cabeça-amarela, periquito-da-caatinga, cuiú-cuiú, periquito-rei, periquitão-maracanã, papagaio-verdadeiro, papagaio-do-mangue e papagaio-papa-cacau.

“O Parque Ecológico dispõe de uma equipe bem qualificada que sempre realiza ações de enriquecimento ambiental variadas para os animais presentes na instituição. Buscar garantir o bem-estar deles é uma prioridade da Prefeitura”, concluiu a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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