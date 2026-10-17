O palmeiras abre dois a zero no Athletico Paranaense na noite deste sábado em Curitiba. O verdão caça A liderança do Brasileirão e com o resultado vai ultrapassando o Flamengo.
Os gols do palmeiras saíram ainda nos primeiros minutos da partida. Mauricio jogada na pequena área chutou cruzado e venceu o goleiro.
Pouco depois, Foi a vez do estrangeiro Piquerez fazendo o dele.
O meia Andreas Pereira Foi expulso aos 42’ Pode atrapalhar a jogada de ataque do furacão chutando uma bola contra a outra. Ele já tinha cartão amarelo.