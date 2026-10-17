O psicólogo Daniel Guanaes lança Cuidar de si todo dia: doses diárias de equilíbrio e autocuidado, uma obra que propõe transformar pequenas pausas em uma prática cotidiana de atenção à saúde mental e emocional.

É nesse cenário que de uma vida marcada pela pressa, hiperconectividade e cobrança constante por produtividade, reservar tempo para si tornou-se um desafio.

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O livro reúne cápsulas diárias de autocuidado, abordando temas urgentes hoje: ansiedade, solidão, necessidade de aprovação, perfeccionismo, comparação nas redes sociais, estabelecimento de limites e construção de vínculos mais saudáveis. Em vez de sugerir grandes mudanças na rotina, o autor mostra como momentos breves de reflexão e presença podem ajudar o leitor a elaborar emoções, rever padrões de comportamento e fortalecer uma relação mais consciente consigo mesmo.

Pensando nisso, sugere ações simples para interromper o piloto automático, como: tirar alguns minutos de silêncio ao chegar em casa depois do trabalho, criar momentos de qualidade longe das telas, tomar café da manhã com calma, e até o exercício de não responder imediatamente em situações de tensão. A ideia é ressignificar a pausa, encarando-a não como perda de tempo ou sinal de fraqueza, mas como uma ferramenta para organizar os pensamentos e evitar o esgotamento.

“Nossa cultura transformou o cansaço em sinal de importância. Para muitas pessoas, descansar passou a ser sinônimo de culpa, perda de tempo ou até preguiça. […] O descanso é um lembrete de que não fomos criados para funcionar sem limites.”

(Cuidar de si todo dia, página 75) do psicólogo

O lançamento da Editora Mundo Cristão aproxima psicologia, fé e bem-estar a partir de uma perspectiva intimista, sem se prender a conceitos religiosos. Daniel Guanaes aborda a espiritualidade como uma dimensão ligada à busca por sentido e propósito, dialogando diretamente com quem deseja compreender melhor os próprios sentimentos e aprender a agir com tranquilidade diante dos desafios. A principal lição da leitura é que cuidar de si não precisa ser mais uma obrigação na agenda, mas pode começar com alguns intervalos de dedicação intencional por dia.

Ficha técnica:

Título: Cuidar de si todo dia: doses diárias de equilíbrio e autocuidado

Autor: Daniel Guanaes

Editora: Mundo Cristão

ISBN: 978-65-5988-611-1

Páginas: 384

Idade de leitura: ‎ 25 a 55 anos

Preço: R$ 69,90

Onde encontrar: Amazon e principais livrarias do país

Sobre o autor:

Daniel Guanaes é pastor, psicólogo clínico, autor do livro Cuidar de Si e líder do movimento Pastores pela Vida, iniciativa da Visão Mundial. Atua há quase 20 anos na Igreja Presbiteriana do Recreio (RJ).

Instagram: @danielguanaes

Sobre a editora: Fundada em 1965, a Editora Mundo Cristão é referência na publicação de Bíblias e livros de ficção e não ficção pautados por uma postura teológica cristã equilibrada e histórica. Com um catálogo diverso, a editora promove o crescimento espiritual e pessoal de seus leitores.