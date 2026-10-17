A equipe de damas de Americana disputa entre domingo (18) e segunda-feira (19) o Campeonato Brasileiro de Damas de 100 Casas, no Ginásio do Santo André, em Limeira. 4

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A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Damas (CBD) e reúne mais de 60 atletas de diversas regiões do país. A equipe americanense conta com o apoio da Secretaria de Esportes.

Americana será representada por cinco atletas.

Na categoria Sub-21, competem Ana Carolina Pimentel e Lorrayne Vitória. Já na categoria Absoluto Livre, o município será representado por Bruno Seneme da Fonseca, Rodrigo Aparecido Batista Ferraz e Moisés Teixeira dos Santos.

Além da disputa pelo título brasileiro, o campeonato oferece aos participantes a oportunidade de conquistar uma vaga no Pan-Americano da modalidade, em 2028.

O damista e técnico da equipe de Americana, Bruno Seneme da Fonseca, destacou a importância da competição e a expectativa para a participação dos atletas.

“Participar de um Campeonato Brasileiro é uma experiência muito importante, pois permite que os atletas enfrentem jogadores de alto nível e avaliem seu desenvolvimento. Estamos confiantes e esperamos que todos tenham um ótimo desempenho na competição. A possibilidade de conquistar uma vaga para o Pan-Americano torna esse campeonato ainda mais especial. Teremos um grande desafio pela frente e vamos trabalhar para que possamos representar Americana da melhor maneira possível”, afirmou.