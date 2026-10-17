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Um homem que fazia (estava) ‘recarga’ do ponto de tráfico de drogas foi surpreendido em ação do BAEP em Sumaré na noite desta sexta-feira.

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G. H., 26, foi dedurado por um popular por volta das 22h. O homem contou que ele ia com seu Onix fazer a ‘recarga’ do ponto de drogas do bairro São Judas Tadeu. Os policiais conseguiram ver o carro e chegar para fazer a abordagem. Ele foi preso.

Fato: TRÁFICO DE DROGAS. Tava na recarga

Hora: : 22h10 rua Papa Paulo VI, São Judas Tadeu

Envolvidos: G. H. T. F. (26 anos) – (Ileso) – Situação (Preso)

Histórico:

Durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia pelo município de Sumaré/SP, esta equipe recebeu informações de um transeunte o qual pediu pra não ser identificado, que um indivíduo de nome G., o qual possui o veículo GM/Onix cor branca placas GKB-2E98, costuma realizar a entrega de drogas nos pontos de venda de drogas do bairro São Judas Tadeu, bem como guarda certa quantidade na sua residência, no Recanto das Árvores, assim, este Pelotâo de Ações Especiais concentrou o patrulhamento na região.

Ocorreu que, pela via dos fatos, próximo à linha de trem, o veículo supracitado foi visualizado e na tentativa da equipe se aproximar pra visualizar o condutor, o mesmo tentou desvencilhar-se da abordagem mudando de sentido repentinamente e portanto foi dada ordem de parada mas não obedeceu a ordem, até o momento no qual a equipe cercou o veículo e pôde realizar a abordagem.

Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado com G., contudo, em busca veicular, foi localizado uma quantidade da droga dry dentro de uma sacola verde (138 porções) a qual estava no assoalho do lado do passageiro, o qual G. confirmou que estaria transportando para um ponto de tráfico de drogas.

Assim, foi dada a voz de prisão em flagrante a G., bem como foram lidos os seus direitos constitucionais.

Logo em seguida, G. foi informado sobre a denúncia e questionado se de fato haveriam mais drogas no seu apartamento, sendo que G. confirmou a veracidade da denúncia, que realiza de fato a entrega das drogas e que teria mais no seu apartamento, bem como que o tag pra entrar no condomínio estava no seu carro, porém a chave da porta estaria com a sua namorada, a qual mora no apartamento defronte.

Assim, esta equipe se deslocou até o bloco, onde foi realizada a abertura com a tag fornecida por G. e no apartamento a equipe foi recebida por E. de S. e sua filha B. T. de S. namorada de G., a qual foi cientificada sobre os fatos, entregou as chaves do apartamento e acompanhou as buscas e a localização das demais drogas, sendo 01 tijolo de dry, 126 eppendorfs de Cocaína, R$ 1.000,00, bem como a balança de precisão e o caderno de anotações no armário do quarto.

Questionada, ela informou não ter conhecimento sobre a prática de tráfico do seu namorado.

Diante dos fatos narrados, o preso e sua namorada foram conduzidos até o Plantão Policial de Sumaré/SP, juntamente com as drogas e as demais apreensões, onde a autoridade de polícia judiciária, após tomar ciência, elaborou o Boletim de Ocorrência de Polícia Civil PQ4209 -1/2026 de natureza Tráfico de Drogas, permanecendo o preso à disposição da Justiça.

B. foi liberada juntamente com os pertences pertences pessoais de G., sendo documentos e tag.

Acompanhou a elaboração da prisão em flagrante na delegacia o advogado Dr. Clayton Florencio dos Reis OAB n⁰ 221825.

Não foram produzidos registros de evidências digitais através da COP, uma vez que as baterias já haviam se esgotado.

Apreensões:

-01 aparelho celular Samsung Galaxy A 04E, cor preta (na posse do condutor) IMEI 353291451389173,

-0.160Kg de Dry (138 porções)

-1,200Kg de maconha (01 tijolo)

-0.184Kg de Cocaína (126 eppendorfs)

-01 cadernos de anotações

-01 balança de precisão

-RS 1000,00 (juntamente com as drogas no armário)

-R$ 59,00 (no veículo)

-01 Veiculo GM/Onix placas GKB-2E98

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