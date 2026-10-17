Halloween: 8 histórias arrepiantes para ler de luz acesa

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Vampiros, monstros interdimensionais, criaturas mágicas e jardins assustadores. São estes alguns dos protagonistas em histórias sombrias que mais cativam aqueles que gostam de terror, thriller e fantasia. É pensando nos leitores atraídos por narrativas arrepiantes que selecionamos cinco livros para fazer qualquer um dormir de luz acesa neste Halloween.

Dos quadrinhos assustadoramente divertidos ao terror psicológico, confira as indicações abaixo para ler neste 31 de outubro. Mas, cuidado: esses lançamentos contêm muitas travessuras, medo e boas doses de susto!

Não entre nos jardins

Após a morte de seu tutor, Evander herda uma mansão e uma fortuna cercadas por segredos. Sem memórias do passado, ele precisa se aliar a Laurie, o neto do homem que o acolheu e que tentou matá-lo na infância. Neste terror botânico, trepadeiras e esporos avançam pelos cômodos da propriedade, como se procurassem algo. Enquanto investigam a morte misteriosa, Evander precisa descobrir a verdade sobre sua origem antes que a vegetação faça dele sua próxima vítima.

(Onde encontrar: VR Editora)

Max Medroso e o acampamento das gargalhadas infinitas

Max é o herói mais improvável e também o mais medroso do multiverso. Ele precisa enfrentar um de seus maiores medos ao passar três dias longe dos pais em um acampamento: palhaços! Quando os colegas desaparecem após a chegada do misterioso palhaço Gargalhaço, ele embarca em uma missão pela Dimensão Alfa 33-500 ao lado de seus parceiros interdimensionais. Entre humor, terror e referências à cultura pop, a aventura aborda medo, coragem, amizade, empatia, autoaceitação e o uso exagerado da tecnologia.

(Onde encontrar: Amazon)

Rowley apresenta: Histórias Supimpas de Terror 2

Rowley Jefferson, o melhor amigo de Greg Heffley, está de volta em uma nova coleção de histórias divertidamente assustadoras. Em 12 contos de terror, fantasmas, monstros, criaturas misteriosas e situações absurdas colocam crianças e jovens diante de medos, inseguranças e desafios do crescimento. Com humor e aventuras fora do comum, as histórias abordam amizade, empatia, família, aceitação e a importância de enfrentar os próprios medos.

(Onde encontrar: Amazon)

Uma maldição para Samantha

Após ser banida do mundo mágico, Samantha é enviada para uma pequena cidade, onde descobre que uma maldição ameaça os moradores. Enquanto tenta quebrar o encantamento, ela se aproxima de um bombeiro humano e de sua filha, criando laços que jamais imaginou. Nesta romantasia com maldição, a jovem precisa lidar com magia, luto, pertencimento e as expectativas da família para descobrir que escolher o próprio caminho também pode ser uma forma de liberdade.

(Onde eoncontrar: Amazon)

A dama de Gangnam

Oh Miná tem uma vida invejável: é uma apresentadora de TV famosa, autora best-seller e vive em um dos bairros mais ricos de Seul. Até começar a receber ameaças de um stalker misterioso. Cartas anônimas, vandalismo e um ataque físico fazem a mulher desconfiar de todos ao redor. Enquanto a narrativa recua por diferentes fases de sua vida, segredos familiares, relações e memórias colocam em dúvida quem é vítima e quem está por trás da perseguição.

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Jovens Malditos

Quatro jovens artistas recebem um convite para passar o verão na Villa Diodati, onde Mary Shelley criou Frankenstein e John Polidori escreveu O vampiro. Durante um retiro artístico que promete reinventar aquele verão histórico, eles se deparam com regras estranhas, manifestações sobrenaturais e uma morte misteriosa. Entre literatura gótica, ocultismo e horror psicológico, os jovens descobrem que talvez a Fundação queira criar monstros de verdade.

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Império do vampiro

Por quase três décadas, os vampiros travaram uma guerra contra a humanidade e construíram seu império eterno. Agora, apenas algumas pequenas faíscas de luz perduram em um mar de escuridão. Gabriel de León, metade humano e metade monstro, é o último Santo de Prata: membro de uma sagrada irmandade dedicada a defender o reino das criaturas da noite. Aprisionado pelos monstros que jurou destruir, Gabriel de Léon é forçado agora a contar a própria história.

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Julie Chan está morta

Neste thriller psicológico, Julie descobre que a fama pode ser mais assustadora do que qualquer pesadelo de Halloween. A jovem assume nas redes sociais o perfil de Chloe, sua irmã gêmea e influenciadora adorada por milhões, que morreu em circunstâncias misteriosas. Entre segredos e mentiras, a protagonista mergulha em um mundo de obsessão por likes capaz de ameaçar sua vida. Uma história sombria e ácida sobre o preço da exposição na internet e o horror de perder a própria identidade.

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