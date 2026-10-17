Lavanderias discretas em apartamentos compactos

Lavanderias escondidas: soluções inteligentes para apartamentos compactos

Através de recursos inteligentes do décor, é possível delimitar e criar possibilidades de áreas que se destacam pela praticidade e organização na vida dos moradores

Discretamente escondida por uma porta embutida, a lavanderia ganha um novo significado no projeto assinado por Ana Rozenblit, do escritório Spaço Interior. O espaço conta com uma bancada que integra armário, pia e nicho para a máquina de lavar, além de prateleiras laterais que ampliam as possibilidades de organização | Fotos: Rafael Renzo

Nos grandes centros urbanos, os apartamentos compactos se tornaram parte do cotidiano de muitos brasileiros. Com espaços reduzidos e rotinas cada vez mais dinâmicas, surge o desafio de criar ambientes que sejam práticos sem abrir mão do conforto e da estética.

Entre as soluções que mais se destacam estão as lavanderias escondidas, uma alternativa que combina funcionalidade e design. A arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior, mostra que é possível incorporar a área de serviço de maneira discreta e sofisticada. Por meio de marcenaria planejada, portas de correr e acabamentos que se integram ao restante do ambiente, ela transforma a lavanderia em um espaço invisível no dia a dia e totalmente eficiente quando necessário.

Veja projetos em que a arquiteta executa a lavanderia de maneira integrada:

Com tantas demandas a serem atendidas em apartamentos pequenos, para muitos a área de serviço fica em último plano e, geralmente defasada de uma estrutura propícia para a realização das atividades domésticas. Nesse contexto, encontrar um local para acomodar eletrodomésticos, como a máquina de lava e seca, se torna uma tarefa para os profissionais de arquitetura de interiores, que desenvolvem o layout do imóvel de maneira a encaixar todas as necessidades dos moradores. “Sempre estudamos o posicionamento da lavanderia em um local prático e integrado aos demais ambientes, mas ao mesmo tempo, sem deixar a estrutura visível no apartamento”, comenta Ana Rozenblit sobre o desafio que já executou em diversos imóveis.

Situação 1

Projeto Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Para esse projeto de apartamento compacto, com 68m², a arquiteta alocou a área de serviços entre a cozinha e a sala de estar, tudo isso através de um armário embutido, na cor azul, mesmo tom usado para a marcenaria da cozinha. O recurso criou uma unidade estética, bem como atendeu aos pedidos da moradora, que queria um décor descontraído e criativo.

O móvel oculta uma pequena área de serviço com máquina de lavar, pia e espaço para o armazenamento de itens práticos como baldes, panos e o varal de chão. Com isso, o apartamento fica organizado a estrutura segue funcional para o dia a dia. “Além da utilização do mobiliário e de armários para acomodar a área social, o espaço pode ser delimitado com outros artifícios, como portas de correr e divisórios de drywall, PVC ou outro material de revestimento”, detalha a arquiteta.

Projeto Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Situação 2

Projeto Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

“Aqui, a solução foi desenhar duas portas de correr que, além de não ocuparem muito espaço, se fecham para ocultar a área de serviço”, destaca a profissional. Além da máquina de lavar, a área social acomoda um cabideiro, armários e até uma secadora.

Projeto Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Para não deixar os itens da área de serviço expostos na área social do apartamento, portas de correr, executadas em madeira foram instaladas, deixaram o espaço mais clean e compartimentado, sem perder de vista a integração entre os ambientes. Além disso, as portas com ripas de madeira delimitam a área de serviço e se tornam peças decorativas, como uma brise de marcenaria.

Sobre a Spaço Interior, @spacointerior

Presente há 24 anos no mercado de arquitetura e decoração, a Spaço Interior Arquitetura tem no comando a arquiteta Ana Rozenblit. O escritório realiza dezenas de projetos por ano, que vão desde pequenas reformas até casas completas. As maiores inspirações da arquiteta vêm dos desafios propostos em cada obra. Sempre atenta às novidades do mercado e às necessidades do cliente, desenvolve soluções criativas e inusitadas para imóveis dos mais variados tamanhos.

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