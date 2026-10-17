Teatro de Americana recebe Show Tributo a Michael Jackson hoje

Teatro de Americana recebe Show Tributo a Michael Jackson neste sábado
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O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, neste sábado (17), o musical “O Rei Ainda Vive | Show Tributo a Michael Jackson”, a partir das 20h, com o artista Michael James. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com e custam de R$ 60 a R$ 120. O Teatro Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.
O tributo contará com sete figurinos do Rei do Pop, que revolucionou a música e a performance ao vivo com sua voz e presença de palco. Michael James, que há 14 anos se dedica ao espetáculo em homenagem ao ícone mundial, se apresenta ao lado de um corpo de baile composto por 10 dançarinos profissionais, apresentando com fidelidade as coreografias imortalizadas por Jackson.
“O Rei Ainda Vive” percorreu diversas cidades e regiões, como Bragança Paulista, São José dos Campos e toda a Grande São Paulo, incluindo shows em festivais e eventos corporativos e particulares. A produção inclui banda ao vivo, efeitos especiais e um jogo de luzes que recriam, em tempo real, a atmosfera dos shows de Michael Jackson, levando para o palco seus maiores sucessos.
“Michael Jackson é um ícone que dispensa comentários e este espetáculo promete resgatar toda sua excelência no palco do Teatro Lulu Benencase”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
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