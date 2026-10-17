A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura o reforço da segurança nas proximidades da Escola Estadual Prefeito Antônio Zanaga.

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Segundo a parlamentar, o documento foi apresentado após ter sido procurada por pais de alunos e moradores da região que demonstraram preocupação com a segurança no entorno da unidade escolar, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos.

Fala Jacira

“Precisamos garantir mais segurança para os estudantes, seus familiares e todos que circulam pela região. Nosso objetivo é prevenir situações de risco e proporcionar mais tranquilidade à comunidade escolar”, destaca Jacira.

Entre as ações solicitadas está a possibilidade de reforçar o patrulhamento preventivo nas imediações da escola, principalmente nos períodos de maior movimentação. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (20) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.