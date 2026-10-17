Parlamento Jovem promove palestra sobre educação financeira hoje

Parlamento Jovem de Sumaré promove palestra sobre educação financeira neste sábado

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O Parlamento Jovem de Sumaré promove, neste sábado (17), a palestra “Educação Financeira: mais controle, menos preocupação e um futuro mais bem planejado”. A atividade será ministrada pelo professor Max Silva, a partir das 9h, no plenário da Câmara Municipal de Sumaré. O encontro faz parte das ações de formação promovidas pela Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai e poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube (youtube.com/@camarasumare).

A palestra tem como objetivo abordar a importância da educação financeira para o planejamento pessoal, o controle dos gastos e a tomada de decisões conscientes sobre o uso do dinheiro. O tema busca incentivar os jovens a desenvolver hábitos financeiros responsáveis, contribuindo para uma relação mais equilibrada com as finanças e para o planejamento do futuro.

O palestrante Max Silva é graduado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e possui MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com 37 anos de experiência nas áreas contábil e financeira, atuou durante 18 anos como Head de Finanças em empresas multinacionais.

Após a palestra, às 11h, os estudantes participam da 8ª sessão ordinária do Parlamento Jovem de 2026. Durante a reunião, os parlamentares jovens apresentam, discutem e votam indicações, moções e projetos de lei, vivenciando na prática o funcionamento do Poder Legislativo Municipal.

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