Inês ainda era menina quando soube que morreria afogada. Até então, suas visões, embora inconstantes, vinham de tempos em tempos, para os assuntos mais diversos e que não lhe diziam respeito diretamente. A mãe não tinha temperamento para lidar com esquisitices, que julgava invenções de uma garota boba, sem o que fazer. O pai não tinha interesse. Achava que eram fantasias de criança com imaginação demais. Apenas o irmão, José, gostava de ouvir as histórias dela e esperar para vê-las se tornarem realidade. […] A morte do irmão foi a última premonição de Inês, a mais apavorante, aquela que a acompanhou por toda a vida.

(Impacto, p. 7-8)

É com esse início abrupto que Maria Carla de Avelar Pacheco, advogada da União há mais de 15 anos, marca sua estreia na ficção com o romance Impacto, publicado pela Editora Urutau. Inspirada inicialmente em uma história da própria família, a autora combina drama familiar, realismo mágico e crítica social em uma narrativa que acompanha as consequências de uma decisão tomada na infância, cujos efeitos atravessam gerações e ultrapassam os limites de uma única existência.

A história tem início na infância de Inês, em Castro Alves, no interior da Bahia. Desde pequena, ela tem visões que ninguém parece levar a sério, exceto o irmão gêmeo, José. Quando uma brincadeira perto do poço termina em tragédia, uma decisão tomada pela menina desencadeia consequências que se estenderão por décadas. Aos 17 anos, Inês deixa a família e parte para Salvador. Depois, segue para o Rio de Janeiro e, posteriormente, para Brasília, onde constrói uma nova vida, forma família e conquista patrimônio. No entanto, o passado continua a acompanhá-la.

À medida que a narrativa avança, o foco se desloca para outros integrantes da família, cujas trajetórias revelam conflitos, ambições, perdas e escolhas próprias. O filho mais velho, Augusto, envolve-se em fraudes no mercado imobiliário e acaba detido no presídio da Papuda. O caçula, Conrado, por sua vez, enfrenta com a esposa, Cris, sucessivas perdas gestacionais. As histórias se entrelaçam e se desdobram ao longo das gerações, compondo um mosaico de vidas marcadas por decisões individuais e consequências que nem sempre podem ser compreendidas de imediato.

Há, ainda, um legado que não se limita aos conflitos entre gerações. Assim como Inês herdou da avó paterna o misticismo, essa característica também se manifesta em Antonella Victória, uma de suas netas. As intuições e premonições aproximam as duas, criando um elo que atravessa o tempo e introduz uma dimensão sobrenatural na história familiar. O que foi motivo de incompreensão desde a infância de Inês ressurge em outra geração, deixando em aberto as fronteiras entre herança, destino e os mistérios que a razão nem sempre consegue explicar.

Mais do que cenário para o enredo, Brasília ocupa um papel de personagem na narrativa: a construção e a transformação da capital federal representam, para a matriarca da família, a possibilidade de ascensão social e de reconstrução da própria vida. Ao conquistar espaço e patrimônio na cidade, ela se aproxima de um futuro diferente daquele que deixou para trás, enquanto as mudanças urbanas e sociais dialogam com suas ambições e com as contradições que atravessam sua trajetória.

Ao entrelaçar realismo mágico, drama familiar e transformações sociais, Maria Carla de Avelar Pacheco constrói uma narrativa em que diferentes personagens e gerações se sucedem, revelando, pouco a pouco, as consequências de uma decisão tomada décadas antes. Entre luto, disputas por afeto e patrimônio, conflitos familiares e acontecimentos que desafiam a compreensão racional, Impacto propõe uma reflexão sobre a responsabilidade pelas próprias escolhas e a possibilidade de que os efeitos ultrapassem não apenas o tempo e as gerações, mas os limites de uma única vida. Mais do que a trajetória de uma personagem, o romance tem como verdadeiro eixo narrativo a relação entre uma decisão e suas consequências.

Ficha técnica

Título: Impacto

Editora: Urutau

Autora: Maria Carla de Avelar Pacheco

ISBN: 978-85-7105-474-5

Páginas: 204

Preço: R$ 65

Onde encontrar: Editora Urutau

Sobre a autora: Maria Carla de Avelar Pacheco é advogada da União há mais de 15 anos, formada em Direito e Relações Internacionais, com mestrado em Direito Internacional pelo Institut d’Études Politiques (Sciences Po), em Paris, onde viveu por dois anos. É autora do livro jurídico The Zika Case: Lawfulness of the Interruption of Zika-Related Pregnancies in Brazil, publicado em 2019 pela Editora Lumen Juris. Aos 44 anos, é casada, mãe de dois filhos e mora em Brasília, sua cidade natal, com dois cachorros e duas coelhas. Inspirada inicialmente por uma história de sua família, estreia na ficção com Impacto, romance publicado pela Editora Urutau que combina drama familiar, realismo mágico e transformações sociais.