Advogada da União lança romance sobre segredos familiares que atravessam gerações 

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Advogada da União lança romance sobre segredos familiaresInês ainda era menina quando soube que morreria afogada. Até então, suas visões, embora inconstantes, vinham de tempos em tempos, para os assuntos mais diversos e que não lhe diziam respeito diretamente. A mãe não tinha temperamento para lidar com esquisitices, que julgava invenções de uma garota boba, sem o que fazer. O pai não tinha interesse. Achava que eram fantasias de criança com imaginação demais. Apenas o irmão, José, gostava de ouvir as histórias dela e esperar para vê-las se tornarem realidade. […] A morte do irmão foi a última premonição de Inês, a mais apavorante, aquela que a acompanhou por toda a vida.
(Impacto, p. 7-8)

É com esse início abrupto que Maria Carla de Avelar Pacheco, advogada da União há mais de 15 anos, marca sua estreia na ficção com o romance Impacto, publicado pela Editora Urutau. Inspirada inicialmente em uma história da própria família, a autora combina drama familiar, realismo mágico e crítica social em uma narrativa que acompanha as consequências de uma decisão tomada na infância, cujos efeitos atravessam gerações e ultrapassam os limites de uma única existência.

A história tem início na infância de Inês, em Castro Alves, no interior da Bahia. Desde pequena, ela tem visões que ninguém parece levar a sério, exceto o irmão gêmeo, José. Quando uma brincadeira perto do poço termina em tragédia, uma decisão tomada pela menina desencadeia consequências que se estenderão por décadas. Aos 17 anos, Inês deixa a família e parte para Salvador. Depois, segue para o Rio de Janeiro e, posteriormente, para Brasília, onde constrói uma nova vida, forma família e conquista patrimônio. No entanto, o passado continua a acompanhá-la.

À medida que a narrativa avança, o foco se desloca para outros integrantes da família, cujas trajetórias revelam conflitos, ambições, perdas e escolhas próprias. O filho mais velho, Augusto, envolve-se em fraudes no mercado imobiliário e acaba detido no presídio da Papuda. O caçula, Conrado, por sua vez, enfrenta com a esposa, Cris, sucessivas perdas gestacionais. As histórias se entrelaçam e se desdobram ao longo das gerações, compondo um mosaico de vidas marcadas por decisões individuais e consequências que nem sempre podem ser compreendidas de imediato.

Há, ainda, um legado que não se limita aos conflitos entre gerações. Assim como Inês herdou da avó paterna o misticismo, essa característica também se manifesta em Antonella Victória, uma de suas netas. As intuições e premonições aproximam as duas, criando um elo que atravessa o tempo e introduz uma dimensão sobrenatural na história familiar. O que foi motivo de incompreensão desde a infância de Inês ressurge em outra geração, deixando em aberto as fronteiras entre herança, destino e os mistérios que a razão nem sempre consegue explicar.

Mais do que cenário para o enredo, Brasília ocupa um papel de personagem na narrativa: a construção e a transformação da capital federal representam, para a matriarca da família, a possibilidade de ascensão social e de reconstrução da própria vida. Ao conquistar espaço e patrimônio na cidade, ela se aproxima de um futuro diferente daquele que deixou para trás, enquanto as mudanças urbanas e sociais dialogam com suas ambições e com as contradições que atravessam sua trajetória.

Ao entrelaçar realismo mágico, drama familiar e transformações sociais, Maria Carla de Avelar Pacheco constrói uma narrativa em que diferentes personagens e gerações se sucedem, revelando, pouco a pouco, as consequências de uma decisão tomada décadas antes. Entre luto, disputas por afeto e patrimônio, conflitos familiares e acontecimentos que desafiam a compreensão racional, Impacto propõe uma reflexão sobre a responsabilidade pelas próprias escolhas e a possibilidade de que os efeitos ultrapassem não apenas o tempo e as gerações, mas os limites de uma única vida. Mais do que a trajetória de uma personagem, o romance tem como verdadeiro eixo narrativo a relação entre uma decisão e suas consequências.

Ficha técnica
Título: Impacto
Editora: Urutau
Autora: Maria Carla de Avelar Pacheco
ISBN: 978-85-7105-474-5
Páginas: 204
Preço: R$ 65
Onde encontrar: Editora Urutau

Advogada da União lança romance sobre segredos familiaresSobre a autora: Maria Carla de Avelar Pacheco é advogada da União há mais de 15 anos, formada em Direito e Relações Internacionais, com mestrado em Direito Internacional pelo Institut d’Études Politiques (Sciences Po), em Paris, onde viveu por dois anos. É autora do livro jurídico The Zika Case: Lawfulness of the Interruption of Zika-Related Pregnancies in Brazil, publicado em 2019 pela Editora Lumen Juris. Aos 44 anos, é casada, mãe de dois filhos e mora em Brasília, sua cidade natal, com dois cachorros e duas coelhas. Inspirada inicialmente por uma história de sua família, estreia na ficção com Impacto, romance publicado pela Editora Urutau que combina drama familiar, realismo mágico e transformações sociais.

 

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