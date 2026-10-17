Farmácia do Cidade Saúde soma 2,6 mil atendimentos nos três primeiros meses

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A Farmácia Municipal integrada ao Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, maior complexo de Saúde Pública da história de Santa Bárbara d’Oeste, soma 2.619 atendimentos em seus três primeiros meses de funcionamento.

O complexo foi criado para centralizar e integrar os principais serviços da Rede Municipal de Saúde, entre eles a Farmácia, destinada a facilitar o acesso aos medicamentos pelos pacientes atendidos no Centro de Especialidades.

A Farmácia iniciou suas atividades em 20 de julho e registrou 430 atendimentos até o fim daquele mês. Em agosto, foram 1.387 e, em setembro, outros 802, reforçando a importância do serviço para a população barbarense.

“A Farmácia traz mais comodidade para os pacientes atendidos no Centro de Especialidades. A ideia é que as pessoas encontrem, em um mesmo local, serviços que se complementam e tornam o atendimento mais prático. Essa estrutura contribui para melhorar o acolhimento, otimizar o acesso aos serviços e oferecer mais facilidade no dia a dia de quem precisa da rede pública de saúde. Estamos trabalhando para que o Cidade Saúde seja um espaço cada vez mais completo, que atenda às necessidades da população e fortaleça a qualidade da assistência prestada em Santa Bárbara d’Oeste”, declarou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

Ao todo, somando todos os serviços prestados pelo complexo, o Cidade Saúde realizou 46.463 atendimentos em seus três primeiros meses, sendo 10.412 em julho, 15.949 em agosto e 20.102 em setembro. O resultado demonstra a ampliação gradual da capacidade desse equipamento público.

Entre os destaques, estão os mutirões de cirurgia de catarata, iniciativa inédita em um serviço próprio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. As ações começaram em agosto, com 86 pessoas atendidas, e tiveram sequência em setembro, ultrapassando a marca de 150 procedimentos realizados.

Sobre o Cidade Saúde

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o Cidade Saúde foi construído com investimento de R$ 25 milhões em recursos próprios da Prefeitura.

O complexo possui quatro pavimentos, 3,6 mil metros quadrados de área construída e 28 consultórios, reunindo em um único endereço o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, setores da Atenção Básica, Vigilâncias em Saúde, Secretaria de Saúde e a Farmácia Municipal.

Projetado para oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais, o prédio dispõe de estrutura moderna, ambientes climatizados, iluminação natural, sistema de energia fotovoltaica e soluções voltadas à sustentabilidade e à eficiência energética. Outro diferencial é a integração com o Terminal Leste, facilitando o acesso da população por meio do transporte coletivo.

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