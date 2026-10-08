A escritora canadense Anne Carson, 76, ganhou o Nobel de Literatura 2026 nesta quinta-feira (8), em anúncio feito pela Academia Sueca. Carson é poeta, ensaísta, tradutora e professora, especialista em literatura grega clássica e helênica, e já deu aulas nas Universidades McGill, Michigan e Princeton.

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Sua obra mistura crítica literária, poesia e ensaios. Ela também já traduziu poemas de Safo e peças teatrais de Eurípedes e Sófocles.3

Até hoje, apenas 19 mulheres já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, incluindo Anne. Foram 123 laureados em 119 premiações.

Confira, a seguir, mais sobre as principais obras de Anne Carson:

“Eros, o doce-amargo”

Uma das obras mais famosas da autora foi escrita em 1986, é resultado de sua tese de doutorado e mistura ensaio, teoria e poesia. O livro traz um panorama sobre as interpretações do amor, principalmente na Grécia Antiga. O livro está disponível no Brasil pela editora Bazar do Tempo.Consultar Atlas

“A Beleza do Marido – Em ensaio ficcional em 29 tangos”

Livro de 2001 tornou Carson a primeira mulher a ganhar o prêmio T. S. Eliot em 2002. A obra conta a história de um casamento em 29 tangos (que, como um matrimônio, precisa ser dançado até o fim) e ensaia a ideia do poeta John Keats de que a beleza é verdade. O casamento da história vai desmoronando em cada ato, e a autora constroi essa queda com cenas comoventes, cômicas, dolorosas e eróticas. O livro está disponível no Brasil pela editora Bazar do Tempo.

“O Método Albertine”

Neste livro, Anne Carson investiga Albertine, o principal interesse romântico de Marcel no livro de Proust “Em Busca do Tempo Perdido”. O texto traz cinquenta e nove parágrafos, com apêndices, e reflete o amor de Carson pela obra do autor francês. O livro está disponível no Brasil pela editora JaboticabaConsultar Atlas

“Falas Curtas”

Livro de poemas em prosa sobre diversos assuntos, como Homo Sapiens, Gueixas, Brigitte Bardot, Chuva, Leitura, Gertrude Stein, Ovídio no exílio, Sylvia Plath e muitos outros. Para Vilma Arêas, que escreveu a orelha da edição brasileira do livro, “Estas paradoxais Falas Curtas, ao mesmo tempo íntimas e distantes, de gênero indefinível (prosa, poesia, confissão), servirão de garantia para a presença definitiva de Anne Carson entre nós”. O livro está disponível no Brasil pela editora Relicário.

“Autobiografia do Vermelho”

O livro recria, nos tempos atuais, o mito de Gerião, um monstro vermelho morto por Héracles (ou Hércules) em seus doze trabalhos. Na história da ganhadora do Prêmio Nobel, Gerião é um menino sensível e absorto que vivencia uma intensa relação amorosa com Héracles. O livro está disponível no Brasil pela editora 34.