Festival de Americana CultivArt Fest começa nesta quinta

Festival de Teatro de Americana CultivArt Fest começa nesta quinta-feira com programação gratuita
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O CultivArt Fest – Festival de Teatro de Americana 2026 estreia nesta quinta-feira (8) com uma programação gratuita de espetáculos adultos, infantis e alternativos, além de oficinas formativas. São, ao todo, 10 atividades reunindo grupos e artistas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sorocaba, Jundiaí, Mairiporã e Rio de Janeiro.
O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), em parceria com o Núcleo Artístico EntreMundos e a RCA Dance.
De 8 a 11 de outubro, o festival de teatro vai ocupar diversos espaços da cidade, ampliando o acesso do público à produção artística contemporânea. “A realização dos festivais artístico-culturais durante a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi prioriza a descentralização e a promoção de diversas linguagens artísticas para promover a formação de público e um verdadeiro intercâmbio de conhecimentos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Confira a programação completa:
08/10 (quinta-feira)
18h – Credenciamento de Artistas
Local: Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana)
19h – Cerimônia de Abertura
Local: Teatro Municipal Lulu Benencase
20h – Canteiro de Memórias
Grupo: Coletiva Uma de Nós – Ateliê Teatral
Local: Teatro Municipal Lulu Benencase
09/10 (sexta-feira)
8h – Uma Canção para Voltar
Grupo: Cia Par de Artes
Local: Escola Estadual Sinésia Martini (para os alunos da escola)
9h30 – Papo de Sapo: Histórias a Coaxar
Grupo: Cia Dondé
Local: Escola Estadual Sinésia Martini (para os alunos da escola)
20h – Num Momento Como Este?
Grupo: Nosso Núcleo
Local: Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) – Avenida Brasil, 1293 – Jardim São Paulo, Americana
10/10 (sábado)
9h às 12h – Oficina de Palhaçaria: O Corpo em Jogo
Oficineiro: Gabriel Adorno
Local: Espaço Gaia (Rua Dom Bosco, nº 11 – Sala 8, 2º andar, Vila Santa Catarina, Americana)
Inscrições pelo link: https://forms.gle/78s8y4qjCjudkqCUA
13h às 16h – Oficina “O Ator Narrador e o Corpo como Mídia na Cena Autoral”
Oficineira: Cecília Viegas
Local: Sala de Teatro do CCL
Inscrições pelo link: https://forms.gle/X6qpeznEmuw1t2cB6
17h – Marias, de Contos em Pontos
Grupo: Núcleo Artístico Corpus – NAC
Local: Casa de Fraternidade Caboclo Samambaia (Rua Austrália, 252 – Parque das Nações, Americana)
20h – Eu, Romeu! Protagonismo Periférico
Grupo: Adorável Companhia
Local: Teatro Municipal Lulu Benencase
11/10 (domingo)
10h – Chica, a Princesa Errante
Grupo: Grifo Teatro
Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL)
19h – Nosso Lindo Anexo Secreto
Grupo: Cia Ethos Teatro
Local: Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL)
20h30 – Cerimônia de encerramento
Local: Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL)
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