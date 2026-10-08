Festival de Americana CultivArt Fest começa nesta quinta

Festival de Teatro de Americana CultivArt Fest começa nesta quinta-feira com programação gratuita

Leia + sobre diversão e arte

O CultivArt Fest – Festival de Teatro de Americana 2026 estreia nesta quinta-feira (8) com uma programação gratuita de espetáculos adultos, infantis e alternativos, além de oficinas formativas. São, ao todo, 10 atividades reunindo grupos e artistas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sorocaba, Jundiaí, Mairiporã e Rio de Janeiro.

O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), em parceria com o Núcleo Artístico EntreMundos e a RCA Dance.

De 8 a 11 de outubro, o festival de teatro vai ocupar diversos espaços da cidade, ampliando o acesso do público à produção artística contemporânea. “A realização dos festivais artístico-culturais durante a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi prioriza a descentralização e a promoção de diversas linguagens artísticas para promover a formação de público e um verdadeiro intercâmbio de conhecimentos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa:

08/10 (quinta-feira)

18h – Credenciamento de Artistas

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana)

19h – Cerimônia de Abertura

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

20h – Canteiro de Memórias

Grupo: Coletiva Uma de Nós – Ateliê Teatral

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

09/10 (sexta-feira)

8h – Uma Canção para Voltar

Grupo: Cia Par de Artes

Local: Escola Estadual Sinésia Martini (para os alunos da escola)

9h30 – Papo de Sapo: Histórias a Coaxar

Grupo: Cia Dondé

Local: Escola Estadual Sinésia Martini (para os alunos da escola)

20h – Num Momento Como Este?

Grupo: Nosso Núcleo

Local: Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) – Avenida Brasil, 1293 – Jardim São Paulo, Americana

10/10 (sábado)

9h às 12h – Oficina de Palhaçaria: O Corpo em Jogo

Oficineiro: Gabriel Adorno

Local: Espaço Gaia (Rua Dom Bosco, nº 11 – Sala 8, 2º andar, Vila Santa Catarina, Americana)

Inscrições pelo link: https://forms.gle/78s8y4qjCjudkqCUA

13h às 16h – Oficina “O Ator Narrador e o Corpo como Mídia na Cena Autoral”

Oficineira: Cecília Viegas

Local: Sala de Teatro do CCL

Inscrições pelo link: https://forms.gle/X6qpeznEmuw1t2cB6

17h – Marias, de Contos em Pontos

Grupo: Núcleo Artístico Corpus – NAC

Local: Casa de Fraternidade Caboclo Samambaia (Rua Austrália, 252 – Parque das Nações, Americana)

20h – Eu, Romeu! Protagonismo Periférico

Grupo: Adorável Companhia

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

11/10 (domingo)

10h – Chica, a Princesa Errante

Grupo: Grifo Teatro

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL)

19h – Nosso Lindo Anexo Secreto

Grupo: Cia Ethos Teatro

Local: Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL)

20h30 – Cerimônia de encerramento

Local: Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP