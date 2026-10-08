Enrolado com dívidas e patinando há décadas em séries inferiores do futebol, o Rio Branco de Americana está perto de ‘dar fim’ ao futebol profissional e ceder o espaço de seu estádio para o Sertãozinho, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista ano que vem.
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O clube pode seguir se chamando Rio Branco, mas o CNPJ na A2 será do Sertãozinho. Movimento semelhante já aconteceu com clubes do interior, como Oeste de Itápolis e a Lemense (recebeu o Atibaia). A vantagem para o Sertãozinho/Rio Branco será a localização e a maior população ao redor da ‘sede’.
Alguns clubes ‘faliram’ e ressurgiram nas últimas décadas, como o Novorizontino, São José e Sãocarlense, mas o desafio do novo futebol será convencer o torcerdor que o Rio Branco seguirá forte e ‘de Americana’.
AVENTURA ANTIGA– Em 2009/2010, Americana ‘importou’ o futebol profissional do Guará e chegou a disputar a série B do Brasileirão, mas o projeto teve voo curto e logo foi abandonado.
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