Apagão cibernético afeta voos e bancos

Mega apagão cibernético provoca atrasos de voos e instabilidade em serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo na manhã desta sexta-feira.

O caos estaria ligado a um problema global em sistemas da empresa de segurança cibernética CrowdStrike, que utilizam o sistema operacional Windows, da Microsoft.

Nos Estados Unidos, as principais companhias aéreas, American Airlines, Delta e United já paralisaram todos os voos. Nenhum voo das três empresas deve decolar nas próximas horas.

Apagão geral

Em alguns aeroportos mundo afora, companhias têm feito o check-in de forma manual, entregando bilhetes escritos à mão para os passageiros. No Brasil, usuários reclamam que aplicativos de banco estão fora do ar. Emissoras de TV, agências de notícias e bolsas de valores também ficaram fora do ar em diversos pontos do globo.

