Apartamento de 25m² combina funcionalidade, otimização de espaço e alto astral

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

Arquiteta Letícia Marchizelli assina apartamento desenvolvido para um jovem casal que buscava um espaço alegre, funcional e acolhedor. Localizado na Vila Buarque, São Paulo, o projeto foi desenvolvido para atender às necessidades específicas dos moradores, preservando a estrutura original do imóvel.

Os clientes desejavam um ambiente contemporâneo, com funções bem definidas, móveis multifuncionais e repleto de personalidade. Que fosse convidativo para receber visitas e, o mais importante, que acomodasse a extensa coleção de quase mil livros do casal.

O imóvel foi entregue pela construtora e no estudo de layout da cozinha, a arquiteta identificou que a posição inicial da geladeira poderia interferir no fluxo do apartamento, e para otimizar o espaço, decidiu inverter a posição da geladeira com o forno. Para criar uma atmosfera vibrante, escolheu o tom de verde Alecrim Matt, da Guararapes, para a marcenaria, e a bancada em porcelanato Confete White, da Ceusa. A iluminação foi projetada com um trilho de três spots e um LED embutido na marcenaria, para destacar a bancada de forma elegante.

As demais cores da paleta foram selecionadas em torno desse verde, incluindo a terracota utilizada nas portas de acesso à área íntima, que ganhou um desenho exclusivo feito à mão pela artista e muralista, Larissa Marchizelli. O frontão da cozinha foi revestido com o tijolinho cerâmico Color Mind White, da Decortiles. Para os armários aéreos, a proposta incluiu prateleiras soltas e portas de correr em vidro canelado.



Na sala de estar/home theater, a meia parede foi pintada com a tonalidade Brisa do Mar, da Suvinil, enquanto a outra metade recebeu um revestimento de tijolinhos brancos. O sofá de canto alemão, feito sob medida para o espaço, foi um pedido específico dos clientes e um grande desafio para a arquiteta, que o projetou para iniciar em frente à península da cozinha e seguir em formato de L pela sala. Sua estrutura em marcenaria abriga um baú integrado, que otimiza sua funcionalidade. O piso escolhido para toda a área social foi o vinílico Sofisticado Nogueira, da Ruffino, que confere elegância e praticidade.

Como os clientes precisavam de uma ampla estante, a solução foi criar uma estrutura que evitasse o uso excessivo de serralheria, para dar sensação de leveza ao apartamento e permitindo que os livros parecessem flutuar nas prateleiras. Para garantir a estabilidade, foi utilizado um cabo tensionado fixado na laje, além da grapa invisível que já tinha sido colocada como estrutura base. A iluminação também foi um desafio pelo tamanho da área, já que um ambiente interfere diretamente no outro. A solução foi instalar pontos de luz independentes, incluindo um plafon central para a sala e três spots direcionáveis para criar iluminação indireta.

No quarto do casal, foram criados armários com portas de correr revestidas em palha, a cabeceira da cama e a mesa do home office são em marcenaria com acabamento em freijó. A iluminação foi composta por um plafon central, dois spots direcionados para a bancada do home office e um LED para criar uma iluminação indireta na cabeceira.

O banheiro recebeu o piso Munari Marfim, da Eliane Revestimentos, e nas paredes do box e do espelho, foram usados Roca Olaria Green, da Portinari, na parede do box e do espelho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP