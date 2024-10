Aposta de Americana leva R$48 mil na mega-sena deste sábado

Uma aposta feita nas Via Brasil Loterias, em Americana, na mega-sena que sorteada neste sábado (19) levou um prêmio de R$48.723,85 ao acertar a quina, ou seja, 5 dos 6 números para o prêmio principal. A aposta foi feita de forma física, com apenas uma cota e do tipo simples.

A Via Brasil Loterias está localizada no Smart Mall, na Avenida Brasil.

Mais notícias da cidade e região

Ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio de R$42 milhões acumulou mais uma vez. Os números sorteados foram 8 – 10 – 23 – 34 – 36 – 50.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que acontece na terça-feira, 22/10, é de R$ 51.000.000,00. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.