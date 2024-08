Aplicativo gratuito de xadrez utiliza inteligência artificial para selecionar desafios personalizados

A inteligência artificial tem feito parte da nossa vida em diversos aspectos e, nos últimos anos, emergiu e revolucionou o mercado de forma bem ampla. Neste cenário, o aplicativo XB PRO, que ajuda entusiastas e jogadores de todos os níveis a aprimorar suas habilidades no xadrez, pega carona na tecnologia para selecionar desafios (puzzles) aos seus jogadores, fazendo uso de uma avançada IA que se adapta perfeitamente a cada jogador, identificando suas necessidades e apresentando desafios que irão maximizar seu aprendizado.

A inteligência artificial por trás do XB PRO foi projetada para se adaptar e oferecer um treinamento verdadeiramente eficaz para jogadores de todos os níveis, com uma interface intuitiva, configurações personalizáveis e diversos modos de jogo. Tudo pensando por quem entende quando o assunto é xadrez. Afinal, o aplicativo tem como fundador o Mestre Nacional de Xadrez, Rafael Leite, que busca disseminar o xadrez e seus benefícios para cada vez mais pessoas, inclusive em seu canal no YouTube, o Xadrez Brasil. “O aplicativo XB Pro foi pensando para que cada jogador possa melhorar suas habilidades no xadrez, desenvolvendo o pensamento estratégico ao mesmo tempo que se diverte. Tudo isso aliado a uma inteligência artificial que oferece um treinamento verdadeiramente personalizado e orientado.”, explica o enxadrista.

Ultrapassando a marca de 30 mil usuários em menos de um ano, o sucesso destaca não apenas a qualidade do aplicativo, mas também seu impacto social ao democratizar o aprendizado do xadrez, já que se diferencia por oferecer de forma gratuita um treinador virtual que guia os jogadores através de aulas interativas, fornecendo feedback lance a lance. Essa inovação pioneira transforma o aprendizado e o aperfeiçoamento no xadrez, tornando-os acessíveis e eficazes para jogadores de todos os níveis, desde iniciantes até mestres.

Para ainda esse ano, Rafael Leite planeja lançar uma nova versão do XB PRO, que trará mais funcionalidades e uma quantidade significativamente maior de conteúdo. A nova versão contará com mais de 3 mil aulas em mais de 100 cursos, superando as atuais 1.200 aulas em 34 cursos. Esta expansão triplicará o conteúdo disponível, oferecendo aos usuários uma experiência de aprendizado ainda mais rica e completa. Além disso, uma versão global do app deve chegar ainda em 2025.

O aplicativo XB Pro está disponível no Android (com Chrome), iOS (com Safari), no Windows (com Chrome ou Edge), e no macOS (com Chrome).