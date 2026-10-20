E foi na Semana da Alimentação 2026 – SAA Conecta SP que a APTA REGIONAL apresentou pesquisas que conectam produção agrícola, cadeias produtivas e gastronomia. No dia 15, com a palestra “SAA Conecta SP – Cadeias produtivas e gastronomia”, o coordenador da APTA REGIONAL, pesquisador Daniel Gomes, explicou como os produtos desenvolvidos no campo podem chegar ao consumidor com maior valor agregado, fortalecendo as cadeias produtivas e aproximando a pesquisa científica do cotidiano das pessoas.

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Embora grande parte das pesquisas esteja voltada à produção agropecuária, o trabalho desenvolvido pelo pesquisador amplia essa visão ao considerar também a perspectiva da cadeia de consumo. Para isso, a gastronomia é utilizada como ferramenta de análise e conexão entre produção e mercado. “Mais do que alimentação, a gastronomia engloba aspectos culturais, tradicionais e de prazer, oferecendo um olhar amplo sobre o ato de comer e sobre o potencial dos produtos agrícolas na sociedade”, destacou Daniel.

Dentro da pesquisa agropecuária, temos muitos profissionais dedicados ao desenvolvimento dos produtos no campo. O diferencial do nosso trabalho é discutir esses produtos a partir da perspectiva da cadeia de consumo, entendendo como eles chegam ao consumidor final e quais significados adquirem nesse percurso.

Para analisar essa relação, existem diferentes ferramentas e metodologias, como análises sensoriais, químicas e estudos de mercado. No entanto, a gastronomia é utilizada como uma importante ferramenta de investigação por reunir diversos aspectos do ato de comer.

Além da palestra, a APTA REGIONAL apresentou ao público pesquisas relacionadas ao cacau, banana, palmito pupunha e a trajetória dos Centros de Referência Queijeiras coordenado pela instituição, destacando a importância da inovação para o desenvolvimento sustentável da agricultura paulista.

Entre os materiais expostos esteve o trabalho com o palmito pupunha (Bactris gasipaes), espécie nativa da Amazônia que se destaca pela sustentabilidade, capacidade de rebrote após o corte, precocidade produtiva e excelentes características culinárias, como sabor suave, textura macia e boa conservação. As pesquisas da APTA REGIONAL ajuda a consolidar o Vale do Ribeira como polo nacional de pupunha sustentável, oferecendo suporte técnico aos pequenos e médios produtores para substituir a pressão sobre a juçara por uma economia agrícola forte e regulamentada.

Gastronomia: a percepção pública e a valorização dos produtos agrícolas

Segundo Daniel, a gastronomia ocupa hoje uma posição estratégica na pesquisa por representar a etapa mais nobre da relação entre o alimento e o consumidor. “Ao aproximar o campo da mesa, ela contribui para a valorização dos produtos agrícolas e para a ampliação das oportunidades de mercado para os produtores.”

Entre os alimentos com grande potencial de crescimento no Estado de São Paulo, Daniel cita os cogumelos. “A fungicultura vem se consolidando como uma cadeia produtiva em expansão, impulsionada pelas qualidades nutricionais e funcionais dos cogumelos e pelo interesse crescente da gastronomia em explorar novas possibilidades de consumo”, destaca Daniel.

O desafio, entretanto, vai além da produção. A aceitação dos consumidores é influenciada por fatores culturais, sociais e nutricionais. Nesse contexto, a gastronomia desempenha um papel fundamental ao apresentar novos alimentos de forma atrativa, conectando tradição, conhecimento e experiências de consumo.

O cacau e a banana apresentados durante a Semana da Alimentação também são exemplos de como a pesquisa agropecuária pode gerar inovação e agregar valor à produção paulista. No caso do cacau, foi exposto desde as amêndoas fermentadas e secas, etapa essencial para a obtenção de chocolates de excelência, até sua aplicação em produtos de alto valor agregado, o chocolate bean-to-bar.

O desenvolvimento de novas cultivares e o aprimoramento da qualidade das matérias-primas, cria oportunidades para que esses produtos alcancem mercados mais exigentes, como o da gastronomia. “Essa integração entre pesquisa, produção agrícola e gastronomia fortalece as cadeias produtivas, beneficia produtores e amplia as possibilidades para chefs, empreendedores e consumidores”, destacou Eduardo Fuzitani, diretor da Unidade em Pariquera-Açú.

A trajetória dos Centros de Referência Queijeira, coordenados pela APTA REGIONAL também foi destaque no evento. Os Centros têm um papel fundamental na valorização da produção artesanal paulista, aproximando conhecimento técnico, tradição e inovação. Ao transformar o leite em produtos de alto valor agregado, os produtores ampliam suas oportunidades de mercado e fortalecem a identidade regional dos queijos artesanais.

“Mostramos ao público a diversidade da produção paulista, com queijos de diferentes tecnologias e períodos de maturação, evidenciando a riqueza desse setor. Nosso trabalho inclui a capacitação de produtores e técnicos, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade dos queijos e para o fortalecimento de toda a cadeia produtiva do leite no Estado de São Paulo”, destacou a pesquisadora Maria Izabel Medeiros, diretora da Unidade em Bauru (SP).

Semana da Alimentação 2026 – SAA Conecta SP

A programação da Semana da Alimentação reúne especialistas, gestores públicos, produtores rurais, pesquisadores e representantes de instituições ligadas à segurança alimentar, abastecimento e agricultura familiar. No painel dedicado à alimentação escolar, o encontro promoveu o diálogo sobre avanços e desafios da alimentação escolar, fortalecendo a integração entre políticas públicas e agricultura familiar, com apresentação de experiências exitosas e discussão de estratégias para ampliar o abastecimento de alimentos de qualidade nas escolas.

Após as apresentações, o público pode visitar uma exposição com cooperativas e associações, que apresentaram produtos e experiências relacionadas ao fornecimento de produtos para a alimentação escolar, valorizando a agricultura familiar paulista. A mostra contou ainda com a participação da CATI Sementes e Mudas, Defesa Agropecuária e APTA com os institutos de pesquisa

– APTA REGIONAL, Agronômico (IAC) e Pesca (IP).

Participaram do evento gestores públicos, técnicos, pesquisadores, nutricionistas, estudantes, produtores rurais, agricultores familiares, representantes de cooperativas e ao público interessado nos temas de alimentação, agricultura e segurança alimentar.

Sobre a APTA REGIONAL

Considerada o maior hub descentralizado de pesquisa agropecuária do Estado, a APTA REGIONAL oferece soluções tecnológicas aplicadas, adaptadas às realidades edafoclimáticas locais e regionais, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para uma agricultura mais sustentável e competitiva. Com 18 unidades regionais de pesquisa no Estado de São Paulo, atua em áreas como agronomia, zootecnia, pesca continental, sanidade vegetal e animal, agregação de valor em produtos agropecuários, sistemas integrados de produção e segurança alimentar. Possui 11 Redes de Pesquisas, com estudos que unem pesquisadores de várias áreas, transformando conhecimento em desenvolvimento, valorizando o futuro.