O mercado de financiamento de veículos registrou em setembro seu melhor desempenho para o mês em 15 anos, mesmo em um cenário de juros alto e volatilidade econômica. Foram financiadas 670.675 unidades no período, o maior volume para setembro desde 2011, quando 665.801 veículos foram financiados.

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Na comparação com setembro de 2025, o crescimento foi de 2,8%. Os dados são da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, foram financiados 5,8 milhões de veículos, crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado. “Mesmo em um cenário econômico marcado por volatilidade, o financiamento de veículos continua mostrando força. Só em setembro, a média chegou a 31.937 veículos financiados por dia útil. É um volume relevante de operações, que depende da infraestrutura robusta da Trillia para garantir agilidade e segurança ao mercado”, diz Thiago Gaspar, superintendente de Relacionamento com Clientes na Trillia.

O avanço foi puxado principalmente pelos autos leves, que somaram 468 mil unidades financiadas, sendo 342 mil de veículos usados e 126 mil de novos. As motos, por sua vez, somaram 176 mil financiamentos, com 132 mil unidades novas e 44 mil usadas. Já as vendas financiadas de veículos pesados totalizaram 26 mil operações, divididas entre 14 mil de modelos usados e 12 mil de novos.

No recorte regional, o Sudeste liderou o número de financiamentos, com 42% de representatividade no volume total do país para setembro. Em seguida, vieram Sul, com 20%, Nordeste, com 19,9%, Centro-Oeste, com 10,7%, e Norte, com 7,5%.

Tabela Auto B3: preços dos carros registram queda em setembro

O monitoramento mensal da Tabela AUTO B3, solução desenvolvida pela Trillia em parceria com a Bright Consulting, indica que os preços de transação dos veículos 0km registraram queda média de aproximadamente 0,8% nos preços de transação em setembro, após a alta de 2,7% observada em agosto. No acumulado de 12 meses, a média do mercado de veículos novos ficou em -2,4%.

Financiamento de veículos

No mercado de veículos usados, setembro apresentou variação média de -1,7%, indicando estabilidade após a queda de 0,1% registrada em agosto. No acumulado de 12 meses, a média do mercado de usados ficou em -5,9%.

Sobre a B3

A B3 S.A. (B3SA3) é muito mais do que a bolsa do Brasil. É uma das principais infraestruturas de mercado financeiro do mundo, que potencializa o crescimento de seus clientes, da sociedade e do Brasil, conectando empresas, investidores, instituições financeiras e órgãos do mercado.

A B3 oferece a robustez e a experiência de uma empresa de mais de 130 anos, com a modernidade e a vanguarda em soluções para ambientes de bolsa, balcão, dados e tecnologia, contribuindo de forma vasta e ampla para o sistema financeiro sustentável da economia brasileira.

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