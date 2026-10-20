Eleição chegou- A Secretaria de Esportes de Americana informa que as partidas das 1ª e 2ª divisões do Gigantão, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Prefeitura, previstas para o próximo final de semana foram adiadas.

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A alteração no cronograma ocorre em razão da realização do segundo turno das eleições presidenciais, marcadas para o próximo domingo (25).

Pós eleição saem as datas

As novas datas dos jogos serão divulgadas em breve pela organização do campeonato, no site oficial da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br) e nas redes sociais da competição.