O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo diretrizes para a disponibilização de espaços de acolhimento sensorial em eventos culturais, esportivos, recreativos e de lazer realizados em Americana.

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De acordo com o parlamentar, a iniciativa busca ampliar a acessibilidade e garantir melhores condições de participação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou outras necessidades relacionadas ao processamento sensorial. O autor afirma que ambientes com sons intensos, iluminação forte, aglomerações e excesso de estímulos podem dificultar a permanência de algumas pessoas em eventos.

Segundo Brochi, a proposta tem como objetivo incentivar a disponibilização de locais mais tranquilos, destinados ao acolhimento e à regulação sensorial, proporcionando mais conforto e segurança aos participantes.

Fala Brochi

“Nosso objetivo é construir uma cidade cada vez mais inclusiva, em que todas as pessoas tenham a oportunidade de participar dos eventos e aproveitar os espaços de convivência. Não queremos restringir a participação de ninguém, mas criar condições para que mais pessoas se sintam acolhidas e respeitadas”, destaca.

O projeto determina que o Espaço de Acolhimento Sensorial poderá proporcionar ambiente tranquilo, seguro e com redução de estímulos sonoros, luminosos e de circulação de pessoas, permitindo o acolhimento e a permanência temporária dos usuários. A proposta também estabelece que espaço poderá ser disponibilizado em eventos promovidos, apoiados, patrocinados ou realizados pelo Poder Público Municipal, bem como incentivado em eventos realizados por particulares.

O texto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.