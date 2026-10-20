Um homem que devia para a Justiça foi localizado em um canteiro de obras na Avenida Fortunato Faraone, na tarde desta terça-feira em Americana.
A Guarda Municipal de Americana (GAMA) capturou um homem de 31 anos procurado pela Justiça na tarde desta terça-feira (20), na Avenida Fortunato Faraone, em Americana. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto relacionado ao crime de feminicídio no Estado da Bahia.
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De acordo com o registro da ocorrência, a equipe recebeu informações de que um indivíduo procurado pela Justiça estaria em um canteiro de obras localizado na avenida. Os guardas municipais foram até o endereço indicado e realizaram a abordagem.
Devia e ganhou cana
Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do mandado de prisão, fundamentado no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, referente ao homicídio cometido contra a mulher.
Com o apoio de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis.
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