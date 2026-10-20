O vereador Jr Dias (PSD) elaborou um requerimento para solicitar informações à Prefeitura de Americana sobre o planejamento e a execução dos serviços de remoção de aguapés na orla da Praia dos Namorados.

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A iniciativa busca conhecer o cronograma dos trabalhos e os equipamentos disponíveis, além das providências previstas para garantir a continuidade do atendimento no local.

Jr Dias comenta

“A Praia dos Namorados é um espaço muito querido pela população e merece cuidado constante. Queremos acompanhar o trabalho de remoção dos aguapés e conhecer o planejamento para que esses serviços tenham continuidade, contribuindo para a conservação da orla”, afirma Juninho.

O requerimento será votado em sessão e posteriormente encaminhado ao Poder Executivo, para análise e providências.