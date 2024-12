Argentinos assustados como 'Todo Poderoso' Corinthians na pré Liberta

Jornalistas argentinos estão assustados com o elenco do Corinthians, que vai disputar a pré Libertadores e pode encarar o Boca Jrs na luta pela vaga para a fase de grupos.

Em vários programas esportivos do país vizinho do sul, o comentário é em cima do poderio de ataque dos alvinegro brasileiro.

Espanta os hermanos fato o fato de o timão ter em suas hostes craques como de pai e o argentino Fernando Garro.

Argentinos vêem Timão em alta

O time brasileiro é visto como dos mais fortes do subcontinente e e pareo duríssimo para o todo-poderoso Boca Juniors.

