Uma assessora da Ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, foi exonerada do cargo após uma publicação xenofóbica nas redes sociais.

A comissionada, que tinha um salário de R$17.1 mil, postou nos stories da sua conta do Instagram, ofensas à torcida do São Paulo.

“Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade. Pior tudo de pauliste”, dizia a publicação.

A presidente da torcida organizada do São Paulo exigiu a demissão da servidora, que já não faz mais parte do quadro de funcionários do ministério. “Sua irmã, Marielle, que foi assassinada por milicianos por defender causas sociais, deve estar chorando lá no céu…você levou uma racista xenofóbica para o estádio do Morumbi”, disse a torcedora.

A pasta de Anielle afirmou que a atitude da ex-assessora está “em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR”.