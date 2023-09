O Parque Hopi Hari, conhecido como o “País Mais Divertido do Mundo”, preparou uma promoção especial para o Dia das Crianças. No próximo dia 12 de outubro, criança de até 12 anos terá entrada gratuita no parque, desde que esteja acompanhada de um pagante, com exceção dos pacotes Anuali e cortesias. Essa é uma oportunidade única para proporcionar um dia de diversão inesquecível para os pequenos no Hopi Hari.

Com uma ampla variedade de atrações, o parque oferece opções para todas as idades. Para as crianças até 12 anos, a diversão é garantida em áreas especialmente projetadas para elas, como Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Além disso, o Hopi Hari conta com a Montezum, a maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um emocionante passeio por corredeiras com mais de 600 metros.

O Hopi Hari também traz, durante todo o mês de outubro, sem nenhum custo adicional no ingresso, a Hora do Horror, considerado o maior evento de horror da América Latina. Com o tema “Tenebris – A Vingança dos Deuses”, o evento ocorre todas as noites, a partir das 18h, até o dia 20 de novembro. A atmosfera do Hora do Horror promete envolver os visitantes em uma experiência repleta de emoção e adrenalina.

Localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior de São Paulo, o Parque Hopi Hari é um dos maiores parques de diversão da América Latina. Com uma área de 760 mil metros quadrados – o dobro do tamanho do Estado do Vaticano -, o parque recebe visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil.

Não perca a oportunidade de vivenciar momentos mágicos e criar memórias inesquecíveis no Parque Hopi Hari. Aproveite a promoção de gratuidade para crianças no Dia das Crianças e desfrute de toda a diversão que o parque tem a oferecer.

