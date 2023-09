Animais do Parque Ecológico recebem cuidados especiais no calorão

Os animais do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana estão recebendo uma alimentação pensada no conforto térmico devido as altas temperaturas. As opções são alimentos gelados ou congelados.

Para animais que se alimentam de frutas, são produzidos sucos congelados ou sorvete com pedaços de frutas congeladas. Recebem esta alimentação os papagaios, araras, macacos, micos e saguis, além dos répteis, como os jabutis. Os animais carnívoros também recebem sorvetes, mas com pedaços de carne e sangue congelado, que se transformam em picolés de carne.

Outra forma de promover conforto térmico é a “chuva artificial”, tendo em vista a época de estiagem. Um “chuveirinho” é disponibilizado para que os animais possam se molhar e se refrescar, principalmente para as aves.

“Em época de temperatura mais alta, uma alternativa é a preparação de alimentos gelados ou congelados para amenizar o desconforto, aliviando o calor”, explica a bióloga do Parque Ecológico, Tais Freitas.

“São medidas muito bem pensadas pelos profissionais do Parque Ecológico para manter a saúde e bem-estar dos animais nos meses em que são registradas altas temperaturas. Também é promovida diariamente a atividade de enriquecimento ambiental, técnica desenvolvida para estimular os hábitos dos animais, evitando o estresse”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

