O shopping que está sendo construído em Americana terá, no piso superior, uma pista de boliche. No último sábado, os empreendedores anunciaram as 30 primeiras lojas confirmadas.

Após o anúncio feito pelo shopping, o NM publicou, com exclusividade, mais algumas marcas que deverão ser encontradas nos corredores do empreendimento.

Americana já possui uma casa de boliche, localizada na Avenida Nove de Julho.

Além do boliche, o estabelecimento terá também um Instituto da Beleza com diversos profissionais de “rejuvenescimento” não só da área de estética, mas também da área médica.

Veja as 30 marcas confirmadas que foram anunciadas. Renner, Jin Jin, Montana Grill, Griletto, Croasonho, You Com, Boticário, Natura, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, Cãochorro, La Salete, Glamour, Sheike, Parmeggio, Divino Fogão, Suco S/A, Danny Cosméticos, SMK, Planet Girls, Venom, Polo Wear, Lupo, Espetto Carioca, Bar do Mané, Cacau Show, Audacy Motors, Dom Renan Barbearia e Luiza Barcelos.

O shopping está previsto para ser inaugurado em setembro de 2024.

