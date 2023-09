Saúde e segurança maiores problemas de Sumaré

O tema saúde é o que mais preocupa o morador

de Sumaré hoje em dia. Para 58,5% dos entrevistados da pesquisa da Memento Consultoria feita para o NovoMomento, saúde em geral é o maior problema da cidade. Em segundo lugar vem ‘segurança’, citada por 15% dos entrevistados.

Na ordem seguinte vem os temas ‘infra estrutura’, transporte, trânsito, emprego, lazer e moradia.

SAUDE 58.5% SEGURANÇA 15.0% INFRA ESTRUTURA 5.4% TRANSPORTE 4.6% TRANSITO 3.1% EMPREGO 1.5% LAZER 1.5% MORADIA 1.5%

Em pesquisas nacionais e regionais, o tema mais citado oscila entre 35% e 45%. Logo, vê-se a reclamação extrapolar a média nacional e regional. Segurança/violência na cidade hoje aparece um pouco acima da média das pesquisas no interior paulista.

A pesquisa da Memento ouviu 520 moradores em 4 regiões da cidade com margem de erro de 2,5%.

O governo Luiz Dalben tem a mais alta avaliação da região atendida pelo NovoMomento mas ele não poderá ser candidato à sucessão no ano que vem.

O governo tem força política enorme- ainda tem o deputado estadual Dirceu Dalben. E os nomes da base do prefeito lideram a corrida pela sucessão, com a oposição entre combalida e desorganizada.

