O vereador de Americana Marschelo Meche (PL) pediu afastamento de 30 dias para tratar uma depressão.

O suplente Jonas Santos (PL) já assumiu a cadeira nesta terça-feira.

Veja nota enviada à imprensa pela assessoria de Meche.

NOTA OFICIAL À IMPRENSA

Em respeito à sociedade e à transparência que norteiam nosso mandato, a assessoria do Vereador

Marschelo Meche vem comunicar o seu afastamento temporário do exercício do cargo legislativo que

ocupa por motivos de saúde.

O Vereador Meche, como se sabe, enfrenta há anos uma batalha contra a depressão, uma condição

de extrema seriedade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Nos dias atuais, em que a

saúde mental se apresenta como um desafio crucial, é imperativo que destaquemos a relevância de

compreender e apoiar aqueles que enfrentam esse tipo de adversidade.

Neste contexto, em consonância com o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, o

Vereador Marschelo Meche reforça a importância de se debater abertamente sobre saúde mental,

promovendo a conscientização e desmistificação das questões que a envolvem.

Ressaltamos que o Vereador Meche sofreu recentemente ataques difamatórios, inicialmente por

meio da disseminação de notícias falsas por parte de um jornalista e radialista local, seguido de uma

denúncia infundada apresentada por uma pessoa vinculada a uma pré-candidata de esquerda da

Cidade. Mesmo comprovado que ambos os ataques eram ilegítimos, inclusive com o reconhecimento

de tal fato pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, tais ataques injustos abalaram

profundamente o Vereador, que, já tratando há muitos anos sua depressão, viu-se imerso em uma

tristeza prolongada.

Após defender-se dos referidos ataques, o Vereador Marschelo Meche decidiu procurar o tratamento

necessário para a sua saúde mental, reforçando assim a importância vital de cuidar da mente e do

corpo de forma integrada.

Neste momento delicado, é essencial que haja empatia e respeito por parte da comunidade, da

imprensa e de todos os envolvidos. O Vereador Meche reafirma seu compromisso de continuar a

exercer seu mandato até o final, demonstrando sua dedicação ao serviço público e à sua

comunidade.

Ao suplente que assumirá temporariamente o cargo, desejamos sucesso e confiamos que continuará

a representar os interesses da população com a mesma dedicação e responsabilidade.

Por fim, reforçamos a importância de campanhas como o Setembro Amarelo, que desempenham um

papel fundamental na prevenção do suicídio, uma das trágicas consequências do não tratamento de

doenças como a depressão.

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos neste momento sensível.

Atenciosamente,

Assessoria do Vereador Marschelo Meche