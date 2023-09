Veja filmes e séries mais vistos da semana

nfluencer Suzy Cortez assusta seus seguidores com treinamento puxando carro

“Me baseio no treinamento militar para fazer o meu”

imagem: instagram @suzyacortez | CO – Assessoria

Para muitos, a palavra “treinamento militar” pode evocar imagens de exercícios rigorosos, desafios extremos e um nível de dedicação que está além do alcance da maioria das pessoas. Suzy Cortez, 30 anos, no entanto, é conhecida por adotar essa abordagem em sua busca pela perfeição física. Em seu vídeo recentemente compartilhado nas redes sociais, ela revelou uma parte de seu regime de treinamento que inclui puxar carros, uma atividade que está mais associada às forças armadas e atletas de elite do que a influenciadores fitness comuns.

“Me baseio no treinamento militar para fazer o meu”, enfatizou Suzy Cortez em suas próprias palavras. E essa afirmação não é para ser subestimada. No vídeo, podemos vê-la engajada em um treinamento intenso, agarrando a parte dianteira de um carro pesado e puxando-o com uma determinação impressionante. Ela explicou seu método, dizendo: “Este tipo de treinamento me desafia a superar meus limites físicos e mentais. É uma experiência incrível.”

O treinamento militar é conhecido por sua abordagem rigorosa e variada, que inclui exercícios que visam melhorar a força, resistência, agilidade e condicionamento cardiovascular. Suzy Cortez compartilhou sua visão sobre essa abordagem, afirmando: “O treinamento militar é a base do meu sucesso fitness. Ele me ajuda a desenvolver não apenas meu corpo, mas também minha disciplina e determinação.”

Ao adotar essas técnicas em seu próprio regime, Suzy Cortez demonstra seu comprometimento em superar seus próprios limites e alcançar resultados excepcionais. Ela ainda acrescentou: “Acredito que qualquer pessoa pode se inspirar e buscar níveis mais elevados de condicionamento físico. O segredo está em se dedicar ao processo e nunca desistir, não importa o quão difícil possa parecer.”

É importante ressaltar que, embora Suzy Cortez tenha surpreendido seus seguidores com seu treinamento puxando carro, ela sempre enfatiza a importância da segurança e da consulta a profissionais da saúde e do fitness ao embarcar em qualquer programa de treinamento rigoroso. Ela compartilhou sua preocupação com seus seguidores, dizendo: “A segurança vem em primeiro lugar. Certifique-se de que está fazendo os exercícios corretamente e consulte um profissional se necessário.”

Suzy tabém é conhecida pela quantidade de capsulas e marmitex que ela consome por dia, em uma postagem feita no instagram, ela contou que são ingeridas regularmente 54 capsulas e 8 refeições por dia, feitas de 2 em 2 horas, consumindo assim 4.500 calorias por dia.

