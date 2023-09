O NM conseguiu, com exclusividade, mais alguns nomes de lojas que devem integrar os corredores do primeiro shopping de Americana, o Americana Mall.

Neste sábado, foi anunciado pelos proprietários os nomes de 30 lojas que já estão confirmadas. Dessas, pelo menos 16 já estão no Tivoli Shopping.

No evento, o NM apurou o nome de mais algumas opções que estão em negociação e devem fazer parte do empreendimento. Calvin Klein, Reserva, Diesel, Aramis, Track&Field e Brooksfield são algumas delas.

LEIA TAMBÉM: Americana Mall anuncia 30 lojas; shopping inaugura em 2024

A informação é de que 60 contratos estão em negociação avançada.

O shopping deve inaugurar no dia 25 de setembro de 2024.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP