O shopping mais aguardado de Americana terá um mix diferenciado de loja num espaço confortável integrado com o ambiente ao seu redor

O Americana Mall, o aguardado shopping da cidade de Americana, tem o prazer de anunciar a confirmação de trinta marcas de renome que farão parte do seu portfólio, trazendo uma experiência de compras única e emocionante para a região. Com a inauguração prevista para setembro de 2024, este empreendimento promete se tornar um ponto de encontro para toda a comunidade.

Entre as marcas queridas pelo público que já confirmaram presença no Americana Mall, destacam-se nomes como Renner, Jin Jin, Montana Grill, Griletto, Croasonho, You Com, Boticário, Natura, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, Cãochorro, La Salete, Glamour, Sheike, Parmeggio, Divino Fogão, Suco S/A, Danny Cosméticos, SMK, Planet Girls, Venom, Polo Wear, Lupo, Espetto Carioca, Bar do Mané, Cacau Show, Audacy Motors, Dom Renan Barbearia e Luiza Barcelos.

No entanto, o Americana Mall não é apenas mais um shopping mas um moderno conceito de LifeStyle Center que se destaca por sua arquitetura inovadora, projetada pelo renomado arquiteto Jayme Lago Mestieri, que afirma: “O Americana Mall se insere na cidade de Americana de forma orgânica e natural, colocando as praças como o centro do seu empreendimento, onde tudo acontece ao redor delas.”

O projeto do Americana Mall incorpora uma filosofia centrada nas praças internas, que convidam a todos para desfrutar de tardes agradáveis com iluminação natural e ventilação, proporcionando sombra com árvores do complexo. A integração com as áreas de preservação e os espaços residenciais é notável, e o projeto vai além de ser apenas uma estrutura fechada, trazendo a atmosfera exterior para o interior do shopping.

A arquitetura inovadora do Americana Mall oferece muitos beirais para sombreamento, árvores de grande porte e uma paleta de materiais naturais, criando um ambiente que evoca uma sensação residencial. O espaço também foi projetado para incentivar a prática de exercícios físicos, com áreas para atividades ao ar livre, além de espaços para brincadeiras com crianças e pets.

“Em resumo, o Americana Mall é mais do que um shopping; é uma verdadeira urbanização que traz a vida urbana das calçadas para um ambiente protegido, oferecendo uma ampla variedade de opções de compras, entretenimento e convívio para a comunidade de Americana”, afirmou Mestieri.

Com a inauguração prevista para setembro de 2024, o Americana Mall está prestes a se tornar o epicentro do estilo de vida em Americana. Fique atento para mais informações e atualizações emocionantes sobre este aguardado empreendimento.