Rosa do Bem anuncia 13ª edição da campanha “Por amor à vida”

O mês de outubro está chegando e a 13ª edição da campanha “Rosa do Bem – Por amor à vida”. As diversas ações têm o objetivo de impactar a sociedade sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, dos hábitos saudáveis e da qualidade de vida.

A tradicional caminhada, que transforma a Avenida Brasil, em Americana, num verdadeiro mar rosa de conscientização, já tem data definida: 22 de outubro, domingo, com concentração a partir das 8h e saída às 9h, em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer).

As mamografias gratuitas também serão realizadas pela Carreta do Hospital de Amor, com inscrições abertas a partir de 1º de outubro pelo site www.rosadobem.com.br. Os exames acontecem novamente no Jardim Alvorada, sede do Rosa do Bem, na segunda quinzena de outubro, apenas para as mulheres que se inscrevem previamente e atenderem aos critérios da campanha.

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, a caminhada e as outras ações realizadas no mês de outubro buscam chamar a atenção de todos por uma atitude pela vida. “Quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, não tem dia, não tem hora, ela precisa tomar uma atitude por amor à vida. Nossa campanha é justamente isso, um alerta, um impacto. Que se acenda uma luz dentro de cada um e se pergunte o que tem feito pela própria saúde, qual atitude está tomando pela qualidade de vida”, afirmou.

Outra ação tradicional e que também está confirmada em 2023 é a iluminação rosa da Avenida Brasil, durante todo o mês de outubro. Por iniciativa e custeio do Rosa do Bem, as luminárias recebem uma gelatina especial que transformam a cor da avenida despertando a atenção de todos para o tema.

Fernanda também lembrou do caráter solidário da campanha. “A nossa camiseta da caminhada será linda e mais uma vez teremos a atitude solidária com a troca do vale-camiseta por 2kg de alimentos. Toda a arrecadação é destinada a entidades assistenciais da nossa cidade e ao Fundo Social de Solidariedade, atendendo as famílias que mais precisam”, explicou.

O início da troca dos vales pelos alimentos também acontece a partir de 1º de outubro em locais que serão confirmados na próxima semana.

