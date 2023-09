“Tubo de Poesia” volta a alegrar pacientes do HM, Unacon e UPA São José

A ação de humanização “Tubo de Poesia” voltou a emocionar pacientes do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e UPA São José nesta sexta-feira (22).

Os textos poéticos colocados em tubos de acrílico foram disponibilizados nas recepções das unidades – no caso do HM, nas áreas dos pronto-socorros adulto e infantil – e proporcionaram um momento de leveza nos atendimentos. As unidades são administradas pela Santa Casa de Misericórdia (SCMC) em gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

A americanense Isabela Sacoman, de 27 anos, que estava na recepção da UPA São José, foi uma das pacientes que recebeu o brinde. “É uma coisa que alegra a gente, sem dúvida, e que também nos distancia da dor. E eu amo ler”, contou.

Depois de ganhar o brinde, que continha uma poesia de Mário Quintana, a também americanense Bruna Sachi, de 40 anos, fotografou a mensagem e postou em suas redes sociais. “De alguma forma, algumas frases da poesia me tocaram, porque estou num momento de autoconhecimento. Achei legal isso porque ameniza a espera do atendimento”, disse a paciente.

Na opinião da coordenadora da UPA São José, Janine Teles, a ação “ajuda a mudar o estado emocional dos pacientes”. “Geralmente, o paciente que busca atendimento aqui já chega, de alguma forma, fragilizado. Mas com o ‘Tubo de Poesia’ ele se sente mais acolhido”, analisa.

“O ‘Tubo de Poesia’ é um projeto de humanização que foi criado para ser um passatempo cultural, capaz de promover entretenimento e reflexão aos pacientes durante a espera em nossas recepções. Além disso, é uma iniciativa que visa estimular a empatia entre pacientes e colaboradores, e também deixar o ambiente hospitalar mais leve e acolhedor”, declara a gerente administrativa da Santa Casa de Chavantes, Izadora Blind.

Seleção de poesias

Para o projeto, foram selecionadas poesias célebres de nomes como Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Cora Coralina, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Olavo Bilac, Adélia Prado, Patativa do Assaré e outros.

Os pacientes são abordados com a pergunta: “Você aceita uma poesia enquanto aguarda o seu atendimento?”. A entrega do “Tubo de Poesia” é realizada uma vez por semana aos pacientes das três unidades.

