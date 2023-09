Americanense ganha R$10 mil no VidaCap; outros 9 levam R$1250

A sorte continua rondando a região nos sorteios no VidaCap Limeira. Neste domingo, uma moradora do centro de Americana levou R$10 mil no 3º prêmio e outros 9 americanenses levaram R$1250 no giro da sorte.

Além dos moradores de Americana, 10 barbarenses também foram sorteados no giro da sorte, embolsando R$1250 cada um.

O prêmio principal, de R$350 mil, saiu para Piracicaba, Mogi Guaçu, Rio Claro e Itapira.

